عکس زیبایی که در نماز جمعه اهواز به ثبت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود شایعه پراکنی هایی که در روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی از سوی برخی ها صورت گرفت ولی امروز حضور آیات عظام محمد علی موسوی جزایری نماینده ولی فقیه در استان، عباس کعبی و علی شفیعی نمایندگان خوزستان در مجلس خبرگان رهبری در کنار هم در نماز جمعه نشان داد، علمای خوزستان، هیچگاه برادری، همدلی و اتحاد خود برای خوزستان و نظام جمهوری اسلامی را فراموش نمی کنند.

آنها هر چند در انتخابات مجلس خبرگان رهبری به عنوان رقیب حضور دارند ولی این رقابت، آنها را از وظیفه ذاتی خود که برادری و اتحادشان است، دور نکرد و امروز با حضور در نماز جمعه، شانه به شانه در کنار هم حضور یافتند و نماز دشمن شکن جمعه را اقامه کردند.

این عکس امروز در نماز جمعه اهواز به امامت آیت الله حسن زاده در حالی به ثبت رسید که مردم خوزستان آن را نمادی از اتحاد و برادری اقوام، علما و مردم خوزستان برای همیشه در حافظه خود ثبت خواهند کرد.

امروز نامزدهای مجلس خبرگان در خوزستان قبل از شمارش آرای انتخاباتی، نمره قبولی خود را در حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران دریافت کردند.

خوزستان شش کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.