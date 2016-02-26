مردم آستارا عشق به میهن را با مشارکت حداکثری نمایش دادند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم آستارا از نخستین ساعات رای گیری با حضوری چشمگیر پای صندوق های رای خاطره مشارکت حداکثری و همیشگی خود را بار دیگر زنده و عشق به میهن را ترجمه کردند.

در سه انتخابات اخیر شوراها، مجلس و ریاست جمهوری در آستارا، ۹۰ تا ۹۹ درصد مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شدند و شور و حال حاضر بر فضای انتخابات این شهر، خبر از تکرار این رویداد بزرگ سیاسی در این شهرستان می دهد.

فرماندار آستارا در جریان بازدید از شعب اخذ رای در این شهرستان به خبرنگار مهر گفت: شهرستان مرزی آستارا در شمال استان گیلان در تمامی رأی‌گیری‌های اخیر کشور حدنصاب‌های خیره‌کننده‌ای از شدت استقبال مردم را شاهد بوده است و با توجه به سطح بالای شور و حال انتخاباتی در آستارا و شعور سیاسی ساکنان این شهرستان مرزنشین، پیش‌بینی می‌شود که این منطقه همانند دیگر انتخابات به حدنصاب قابل توجهی از حضور مردم در پای صندوق‌های رأی دست یابد.

سیروس شفقی تعداد شعب اخذ رأی در حوزه انتخابیه آستارا را ۸۴ شعبه عنوان کرد و گفت: از این تعداد ۶۱ صندوق ثابت و سیار در شهر آستارا و روستاهای بخش مرکزی این شهرستان و ۲۳ صندوق ثابت و سیار در شهر و روستاهای لوندویل برای اخذ آرای مردم مستقر شده‌اند.

وی افزود: ۶۱ هزار و ۳۶۵ نفر در شهرستان مرزی بندر آستارا واجد شرایط رأی دادن در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری هستند.



در شهرستان مرزی بندر آستارا با برخورداری از دو بخش مرکزی و لوندویل، ۱۵ نفر برای کرسی بهارستان نامزد شده اند که در نهایت با رأی مردم این شهرستان یک نماینده از آستارا به دهمین مجلس شورای اسلامی راه خواهد یافت.