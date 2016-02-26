مرگ و میر ۶۰ کل و بز در پارک خجیر/ سایه طاعون بر حیات وحش تهران

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر از مرگ و میر ۶۰ کل و بز و ۴ قوچ و میش در پارک ملی خجیر در مجاورت تهران خبر داد.

محمد کرمی گفت: در مورد اینکه علت این تلفات و مرگ و میر چه بوده، هنوز منابع رسمی از جمله اداره کل دامپزشکی استان تهران و مؤسسه رازی و دیگر نهادهایی که نمونه‌ها را برایشان فرستاده‌ایم نتیجه را اعلام نکرده‌اند.

علت مرگ و میر این حیوانات پیشتر در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی طاعون نشخوارکنندگان PPR اعلام شده بود که کرمی از رد یا تأیید این موضوع تا زمان اعلام نتایج نمونه‌ها خودداری کرد.

وی با اشاره به انتشار خبر شیوع طاعون نشخوارکنندگان میان حیوانات این پارک گفت: نمی‌توانم بگویم چیزهایی که می‌گویند شایعه بوده است اما علت تلفات هنوز رسما به ما اعلام نشده است.

کرمی با بیان اینکه قرار بوده تا روزهای پایانی هفته نتیجه را به ما اعلام کنند افزود: متأسفانه هنوز این اتفاق نیافتاده اما حتماً طی روزهای هفته آينده علت مرگ و میر مشخص خواهد شد.

رئیس اداره حیات وحش محیط زیست استان تهران با اعلام اینکه مرگ و میر و تلفات در منطقه به طور کامل متوقف شده است گفت: در پی وقوع تلفات ۶۰ کل و بز و ۴ قوچ و میش ما همه اقدامات لازم برای پیش‌گیری و علت‌یابی تلفات و مرگ و میر را انجام دادیم و منتظر نتایج نمونه‌ها هستیم. خوشبختانه پس از این اقدامات، مرگ و میر دیگری رخ نداده است.

طاعون نشخوارکنندگان طی یک سال گذشته در استان‌های مرکزی، زنجان، البرز و قزوین تلفات سنگینی را در میان حیات وحش ایران به جا گذاشته است.

بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) صرفا از طریق دام اهلی به نشخوارکنندگان وحشی منتقل می شود. واکسیناسیون دام اهلی به ویژه در حاشیه مناطقه حفاظت شده وظیفه سازمان دامپزشکی کشور است که انجام نگرفتن این واکسیناسیون منجر به تلفات گسترده در حیات وحش کشور شده است.

فعالان محیط زیست نسبت به شیوع این بیماری کشنده در پارک ملی خجیر در مجاورت تهران ابراز نگرانی کرده‌اند.