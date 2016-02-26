به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یوسف یوسف پور در خطبه‌های نماز جمعه ساری از برخی بداخلاقی‌های انتخاباتی انتقاد کرد و گفت: انتخابات در انحصار کسی نیست و به همه ملت تعلق دارد.

وی اظهار داشت: دین‌مداری و مردم سالاری دو رکن اصلی جمهوری اسلامی است و حفظ نظام از اوجب واجبات است که بارأی مردم محقق می‌شود.

حجت‌الاسلام یوسف پور شرکت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی را وظیفه ملی برشمرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی، انتخاب مسئولان و زمامداران با آرای مردم انجام می‌شود.

امام‌جمعه موقت ساری، انتخابات را نمایش وحدت و همبستگی برشمرد و گفت: انتخابات محل غوغا سالاری نیست و محل عقلانیت و اصلح است.

وی بیان داشت: باید کسانی انتخاب شوند که مرعوب قدرت‌های شیطانی نشوند و نمایندگان باید وضعیت نظام جهان و اسلامی را بشناسند.

امام‌جمعه موقت ساری، از احزاب و گروه‌ها خواست تا مقابل شورای نگهبان و قانونی تمکین کنند زیرا آرای ملت حق‌الناس است و باید از آن صیانت شود.

حجت‌الاسلام یوسف پور از ولایت‌فقیه به‌عنوان سنگربان نظام اسلامی یادکرد و گفت: از داوطلبان انتظار داریم که پسا انتخابات، رفاقت را سرلوحه کار قرار دهند.

وی با تأکید بر اینکه باید از توهین و تخریب جلوگیری شود، بیان داشت: همه باید به آرای مردم تمکین کنند.