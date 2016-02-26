مشارکت گسترده مردم در انتخابات قابل تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی ظهر جمعه در جمع اعضاء هیئت نظارت بر انتخابات استان کرمان با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی موجب افزایش آگاهی سیاسی مردم شده است، گفت: استقبال مردم در ساعات اولیه صبح در پای صندوق ها قابل تقدیر است.

وی با توجه به شرایط حساس منطقه ای در کشور گفت: این حساسیت حضور گسترده مردم را به همراه داشته است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان ادامه داد: نظام پشتیبان مردم است و در کشورهایی که دموکراسی وجود ندارد نقش مردم بسیار کمرنگ است؛ این در حالی است که نقش مردم در جمهوری اسلامی بسیار تاثیرگذار است و مردم با حضور خود علاوه بر افزایش ضریب امنیتی کشور؛ امنیت پایداری را نیز رقم خواهد زد.

رزم حسینی گفت: حضور مردم در پای صندوق های رای نقش بازدارندگی در منطقه، دفاع از سرزمین و افزایش امنیت ملی ایران دارد.

وی از در نظر گرفتن یک صندوق اخذ رای برای اقلیت های مذهبی خبر داد و گفت: بیش از دو هزار و ۱۶۴ شعبه اخذ در کرمان وجود دارد.

رزم حسینی افزود: مردم باید با رای آگاهانه نماینده ای را انتخاب کنند که برای توسعه و پیشرفت استان تلاش کند.

وی با اشاره به مشارکت ۳۳ هزار نفر برای برگزاری انتخابات در استان کرمان گفت: ستاد انتخابات از چند ماه قبل در استان فعال شده بود و شورای نگهبان نیز همکاری خوبی را برای برگزاری انتخابات سالم در استان کرمان داشته است.

استاندار کرمان گفت: دو هزار و ۲۰۰ بازرس در پای صندوق های رای برای جلوگیری از تخلف حضور دارند.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در تعیین سرنوشت کشورشان کمتر از مسئله برجام نیست، گفت: این اقتدار ملی مردم است که نقش امنیت در جامعه را پررنگ تر خواهد کرد.

وی یادآور شد: بلافصله پس از پایان ساعت اخذ رای، شمارش آرا در سراسر استان کرمان انجام خواهد شد و نتایج رای گیری نیز صادقانه به مردم اعلام خواهد شد.

وی افزود: مردم نباید بگویند که رای ما تاثیری در آینده کشور ندارد بلکه با حضور مردم و بالا بودن سطح مشارکت در همه ابعاد توسعه استان و کشور کمک خواهند کرد.