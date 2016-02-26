به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: اگر انحراف در قلب انسان جای بگیرد، راه بازگشت آن در قرآن نشان داده شده و خداوند به اینگونه افراد می‌فرماید استغفار کنید تا هدایت شوید.

وی با بیان اینکه خداوند کسانی را که به نسخه شفابخش قرآن توجه نکنند و همچنان انحراف را در قلب خود نگاه دارند و راه باطل را پیش بگیرند، به افشای اسرارشان تهدید می‌کند، گفت: در مرحله‌ای دیگر چنانچه منحرفان فکری و اعتقادی همچنان بر انحراف خویش باقی بمانند از سوی خداوند به حال خودشان‌‌ رها می‌شوند مانند بنی‌اسرائیل که از جمله امت‌هایی بودند که در رحمت الهی به سوی آن‌ها بسته شد.

تولیت آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه(س)، ضمن بیان اینکه تقوای الهی جایگاهش در قلب انسان است، اظهار داشت: این تقوا آثارش در رفتار و گفتار فرد مؤمن ظاهر می‌شد و یکی از زمان‌هایی که تقوای الهی افراد بروز می‌کند در برخورد با دشمنان است.

وی با بیان اینکه در قرآن آمده است به هرکسی به اندازه‌ای که به شما تعدی کرده است جواب دهید، گفت: در برابر توطئه‌های دشمنان نه می‌شود سکوت کرد و نه می‌شود در پاسخ دادن زیاده روی کرد و خداوند در عین حال ما را به خویشتن داری دعوت کرده است چرا که خداوند با پرهیزگاران است.

حجت الاسلام سعیدی با اشاره به اینکه ملت ایران هم اکنون در حال انجام یکی از فرائض مهم ملی خود هستند، افزود: در تاریخ انقلاب ملت ایران هیچ‌گاه به صندوق‌های رأی پشت نکردند و همواره از این حق خود استفاده کرده‌اند.

وی تصریح کرد: آنچه می‌تواند امروز را به یک روز سرنوشت ساز تبدیل نماید حضور حداکثری مردم است با هر نوع سلیقه و گرایشی که دارند.

امام جمعه قم با تأکید بر اینکه حضور حداکثری مردم به نظام مشروعیت مضاعف می‌بخشد، ادامه داد: با همین حضور حداکثری مردم بود که نظام اسلامی ایران ایجاد شد و مردم‌سالاری دینی شکل گرفت.

وی با بیان اینکه در نظام همواره نقش اصلی را مردم ایفا می‌کنند، گفت: هر حکومتی که از پشتوانه ملت خود برخوردار باشد دیگر مستکبرانی چون آمریکا و گروه‌هایی تکفیری چون داعش هرگز جرعت نزدیک شدن به حریم آن را پیدا نمی‌کنند.

نمایندگانی که به مجلس راه می‌یابند نباید دودستگی در مجلس ایجاد کنند

حجت الاسلام سعیدی با بیان اینکه شرکت مردم در انتخابات با هدف تأمین منافعشان صورت می‌گیرد، افزود: این در صورتی محقق می‌شود که به کسانی رأی داده شود که خدمت به مردم را عبادت می‌پندارند نه یک فرصت و غنیمت لذا مردم در انتخابات دنبال کاندیدای اصلح می‌گردند که مؤلفه‌های آن را رهبری اشاره کردند و راه را هموار نمودند.

وی توضیح داد: نمایندگانی که وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند نباید مجلس را به دو دسته دولتی و غیر دولتی تقسیم کنند و نمایندگان در حقیقت در سازندگی و پیشبرد امور کشور همراه دولت‌ هستند و بر فعالیت‌های دولت نظارت داشته و چنانچه لغزشی مشاهده کند با استفاده از ابزار‌هایی که دارند سعی خواهند کرد دولت را به مسیر برگردانند.

ملت مجلسی می‌خواهد که علاج درد مردم را بشناسد

امام جمعه قم تصریح کرد: ملت مجلسی می‌خواهد که علاج درد مردم را بشناسد و مجلسی متدین، شجاع باشد و مجلسی باشد که مرعوب آمریکا نشود و دولت را موظف به اقتصاد درون زا کند.

وی افزود: کاندیدا‌ها نباید به گونه‌ای سخن بگویند که مورد طمع دشمن قرار بگیرند؛ رهبر معظم انقلاب در سخنانی فرمودند همه باید مراقب نفوذ دشمنان باشند و وقتی دشمن از شما تعریف می‌کند بی‌درنگ باید اعلام بیزاری کنید.

حجت الاسلام سعیدی گفت: مردم با بصیرت ضمن انزجار از دخالت‌های روباه پیر استعمار از افراد مورد حمایت دشمنان می‌خواهند تا با اعلام انزجار از این دخالت آشکار راه خودشان را از آنان جدا کنند.

وی با بیان اینکه افتخار و امید ما این است تا با شرکت در این امور زمینه‌ساز حکومت جهانی مهدی موعود(عج) را فراهم کینم، افزود: امام صادق(ع) در روایتی می‌فرمایند رسول گرامی اسلام(ص) فرمودند کسی که شب را به صبح برساند در حالی که اهتمامی به امور مسلمین نداشته باشد مسلمان نیست با این اوصاف انتخابات که یکی از مهم‌ترین اصول مسلمانان به شمار می‌رود، کوتاهی در این امر مهم موجب خروج از مسلمانی است و برگه سفید به صندوق انداختن هم نشانه شانه خالی کردن از وظیفه ملی و شرعی است.