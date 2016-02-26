  1. استانها
  2. فارس
۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۵۳

صف‌های طولانی رأی‌گیری در استهبان و نی‌ریز

صف‌های طولانی رأی‌گیری در استهبان و نی‌ریز

شیراز- مردم شهرستانهای استهبان و نی ریز با حضور گسترده خود پای صندوقهای رای صفهای طولانی را ایجاد کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرستانهای نی ریز و استهبان از از اوایل آغاز رای گیری پای صندوقهای رای حاضر شده و به دلیل حضور گسترده مردم صفهای طولانی در این شهرستان ایجاد شد.

فرماندار شهرستان استهبان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: حضور مردم پای صندوقهای رای گسترده بوده به گونه ای که صفهای طولانی در برخی از شعب اخذ رای این شهرستان ایجاد شده است.

محمدمهدی شرفی ادامه دد: در این شهرستان۶۰ شعبه اخذ رای پیش بینی شده که هم اکنون شاهد حضور گسترده در این شعبه ها هستیم.

وی افزود: ۴۸ هزار نفر در شهرستان استهبان شرایط رای دهی را دارند که به توجه به استقبال مردم پیش بینی می شود تعداد زیادی از این افراد رای دهند.

به گفته وی ۱۵ نفر در شهرستانهای نی ریز و استهبان برای یک کرسی مجلس به رقابت می پردازند.

مشارکت حداکثری نی ریزی ها

فرماندار شهرستان نی ریز نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر انتخابات در این شهرستان در کمال امنیت و آرامش در حال برگزاری است.

محمدرضا ابراهیمی افزود: در این شهرستان ۹۹ شعبه اخذ رای وجود دارد که هم اکنون تعداد زیادی از این شعب مملو از جمعیت است.

وی ادامه داد: در شهرستان نی ریز حدود ۸۰ هزار نفر واجد شرایط رای دهی هستند.

کد مطلب 3566435

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها