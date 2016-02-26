به گزارش خبرگزاری مهر، مجید مهنام رئیس اداره زیباسازی با اعلام این خبر گفت: در نورپردازی این پل از ۷۰ پروژکتور ال ای دی کم مصرف استفاده شده است که علاوه بر تامین ایمنی شهروندان تاثیر به سزایی در زیبایی محیط شهری داشته است ضمن اینکه از پرچم های رنگی نیز برای زیبایی آن استفاده شده است .

این پل که در دی ماه سال جاری به روی شهروندان گشوده شده ، به طول ۲۷۵ متر و عرض ۹ متر در تقاطع خیابان شریعتی و بزرگراه شهید همت احداث شده است .

رئیس اداره ی زیباسازی منطقه ۳ ، نصب ۶۰ عدد برچ نوری در حاشیه ی فضای سبز بزرگراههای شهید همت و حقانی ، نورپردازی دریاچه زیر پل طبیعت ،نورپردازی درختان بلوار میرداماد و مجسمه های سمپوزیوم بوستان ملت را بخش دیگری از اقدامات اخیر این منطقه عنوان کرد.