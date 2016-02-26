به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام شمس‌الله سراج ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه ایلام با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری گفت: دشمن برای تک تک لحظات نظام مقدس جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی کرده و مردم همیشه با حضور خود مانند دفعات قبل جواب دشمنان نظام را خواهند داد.

وی تصریح کرد: امروز نیز روز تکلیف و اخذ رای بوده و روزی است که همه مردم وارد این عرصه شده و سرنوشت خود را تعیین می‌کنند و در این راه مشارکت جدی و فعال دارند. انقلاب و نظام بر همه ما حق دارد و ما وظیفه داریم بنا به تعهدات دینی و شرعی و ملی در این انتخابات شرکت کرده و با انتخاب فرد اصلح در سرنوشت خود دخالت داشته باشیم.

امام جمعه موقت ایلام با تقدیر از عوامل اجرایی انتخابات استان ایلام گفت: عوامل اجرایی انتخابات مدت‌هاست که وارد این عرصه شده و واقعا کار سخت و دشواری است. شورای نگهبان، مسئولان اجرایی، بازرسان و ... همه و همه در تلاش هستند که انتخاباتی در شان و منزلت مردم برگزار کنند.

حجت الاسلام سراج با تقدیر از نامزدهای انتخاب مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در استان ایلام، ادامه داد: نامزدهای انتخاباتی با حضور گرمشان در صحنه انتخابات جوّ بانشاطی را در بین مردم به دست آورده‌اند.

امام جمعه ایلام با تقدیر از مردم همیشه در صحنه استان ایلام، اضافه کرد: مردم طی ۱۰ روز گذشته خیلی با فرهنگ وارد عرصه تبلیغات و معرفی نامزدهای مورد اعتماد خود شده که این نوع رفتار فرهنگی را تبریک عرض می‌کنم.

وی افزود: در استان ایلام نیز مردم همیشه میزان درصد مشارکت مردم در انتخابات بالاترین درصد در بین دیگر مناطق کشور بوده است.