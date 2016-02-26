به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند ظهر امروز جمعه به همراه رئیس ستاد انتخابات لرستان، فرمانده انتظامی لرستان، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) استان لرستان از برخی حوزه انتخابیه استان لرستان بازدید کرد.

استاندار لرستان از طریق یک فروند بالگرد از نزدیک از روند برگزاری انتخابات در حوزه های انتخابیه کوهدشت، رومشکان و همچنین حوزه انتخابیه پلدختر بازدید و روند برگزاری انتخابات در این حوزه ها را رصد کرد.

هوشنگ بازوند در حاشیه بازدید خود از ستاد انتخابات شهرستان پلدختر در سخنانی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه با توجه به بازدیدی که از سطح چند حوزه انتخابیه استان داشتیم روند برگزاری انتخابات مطلوب بوده است گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود نداشته است.

استاندار لرستان با اشاره به بازدید از حوزه انتخابیه شهرستان کوهدشت اظهار داشت: این حوزه انتخابیه شاهد تاخیر در بازگشایی برخی شعب بودیم که با پیگیری های صورت گرفته زمینه بازگشایی آنها برای شرکت مردم در انتخابات فراهم شد.