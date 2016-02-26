شعبات اخذ رای در حرم رضوی بر پا شد/فردا مدارس تعطیل نیستند

به گزارش خبرنگار مهر مستقر درستاد انتخابات خراسان رضوی سید محسن صادقی با اشاره به اینکه مشهد مقدس سالانه ۲۷ میلیون زائر دارد که میانگین ماندگاری آن ها در مشهد سه روز است بیان کرد: با این حساب روزانه ۳۰۰ هزار زائر در مشهد داریم.

وی افزود: تمهیدات ویژه ای برای تامین تعرفه و مشارکت زائران در انتخابات نیز فراهم شده است.

وی بیان کرد:در همین رابطه در حال حاضر در صحن های آزادی، کوثر و غدیر با برپایی شعبات اخذ رای نسبت به رای گیری از زائران و مجاوران حرم رضوی اقدام شده است.

مدارس فردا تعطیل نیستند

وی همچنین با اشاره به فعالیت ۷۵۰ مدرسه شعبه اخذ رای در سطح مشهد ادامه داد: این مدارس صبح فردا فعال هستند.

وی اظهار داشت: مدارس فردا هشتم اسفندماه به فعالیت‌های آموزشی خود به روال گذشته ادامه می‌دهند و هیچ مدرسه‌ای در استان به دلیل برگزاری انتخابات و یا شمارش آرا تعطیل نیست.