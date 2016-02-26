کاندیداهای شیراز هیجان رقابت انتخاباتی را به آرامش تبدیل کنند

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام محمد حسن مرادی در خطبه های نماز جمعه امروز شیراز تاکید کرد: باید تشکر کرد از کاندیداها و ستادهای آنها که طی این مدت شور و هیجان را در جامعه ایجاد کردند اما باید بدانند که از امروز باید زمان آرامش فرا برسد.

وی ادامه داد: دوران رقابت به اتمام رسیده و باید پس از اعلام نتایج فضای رفاقت ایجاد شود و جامعه امنیت روانی داشته باشند.

امام جمعه موقت شیراز یادآور شد: امروز باید رقابت تبدیل به رفاقت و حمایت شود به خصوص در مباحث رفع مشکلات اقتصادی جامعه باید به این مهم توجه داشت.

حجت الاسلام مرادی با اشاره به اینکه پرشورترین انتخابات را شاهد هستیم، گفت: حضور مردم استان فارس و شهر شیراز از ساعات اولیه صبح امروز بسیار چشمگیر بوده که در نوع خود بی نظیر است.

وی تاکید کرد: چنین حضوری را در هیچ دوره انتخابات در شهر شیراز نداشتیم که این جای تشکر از مردم فهیم و با بصیرت شیراز دارد.

امام جمعه موقت شیراز ادامه داد: مردم بدانند که هرچه امروز بیشتر معطل شوند، سرپل صراط کمتر معطل خواهند ماند.

حجت الاسلام مرادی افزود: امروز شاهد شلوغ ترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب بودیم و مردم ولایی نشان دادند که همواره پای نظام و آرمان های نظام ایستاده اند.

وی با اشاره به انتخاب هوشمندانه مردم شیراز نیز تصریح کرد: مردم می دانند که رای خوب جامعه را نجات می دهد و قطعا رای تمام مردم رای خوبی است که منجر به نجات جامعه خواهد شد.

امام جمعه موقت شیراز ادامه داد: انتخاب درست باعث بستن راه نفوذ می شود که در این راستا مردم به فرمایشات مقام معظم رهبری توجه ویژه دارند.

حجت الاسلام مرادی تاکید کرد: مردم با این حضور گسترده خود به خواسته امام(ره)، شهدا و دستورات مقام معظم رهبری عمل کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن روز امور تربیتی و تربیت اسلامی نیز گفت: باید مراقب بود و با اخلاق درست و مهربانانه مراقب جوانان و نوجوانان باشیم.

امام جمعه موقت شیراز تصریح کرد: امروز به غیر از خانواده و مدرسه، فضای مجازی به عنوان یک رقیب معرفی می شود که باید مباحث خوب و بد آن را به فرزندان گوشزد کرد.