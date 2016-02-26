۱۰۵۲ شعبه سیار برای اخذ رای در خراسان رضوی تعبیه شده است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات خراسان رضوی علیرضا رشیدیان بیان کرد: تعداد سه هزار و ۵۰۸ شعبه اخذ رای در سطح استان فعال است که از این تعداد دو هزار و ۴۵۶ شعبه ثابت و یک هزار و ۵۲ شعبه سیار است.

وی گفت: تعداد یک هزار و ۹۴۱ شعبه شهری و هزار و ۵۶۷ شعبه روستایی هستند و صندوق‌ها براساس جغرافیای استان به صورت ثابت و یا سیار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه مقدمات و امکانات بسیاری برای ۶۰ هزار نیروی اجرایی انتخابات در نظر گرفته شده ادامه داد: حدود ۲۲ هزار نفر از این تعداد مردمی هستند که برای همکاری در این انتخابات اعلام آمادگی کرده بودند.

وی تصریح کرد: دستگاه‌های دولتی، کاندیداها و گروه‌های سیاسی و جناح‌های مختلف و مردم سه رکن اصلی در انتخابات هستند که تا کنون به درستی به تکلیفشان عمل کرده اند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه چهار میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در سطح استان واجد شرایط شرکت در دهمین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره از انتخابات خبرگان رهبری هستند ادامه داد: در زمینه انتخابات مجلس شورای اسلامی دو حوزه انتخابیه مربوط به شهرستان فاروج جزء حوزه انتخابیه خراسان رضوی است و از تعداد افراد واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات ۴۴ هزار نفر مربوط به فاروج بوده و مابقی از خراسان رضوی در انتخابات شرکت می‌کنند.