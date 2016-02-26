نمایندگان مجلس باید روحیه انقلابی و ضد استکباری داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پس از انداختن رأیش به صندوق سیار شماره ۱۵۸۸ در جمع خبرنگاران، گفت: بنده توصیهام به کسانی که در این انتخابات موفق شدند این است که خودشان قانون را قبول داشته باشند و به آن عمل کنند؛ به بنده گزارشهای زیادی دادهاند که برخی کاندیداها در خیابانها به صورت غیرمجاز فعالیت تبلیغاتی دارند، اگر بنا باشد که از اول کار که هنوز رأی نیاوردهاند قانون را زیرپا بگذارند، بعد در مجلس میخواهند چکار کنند؟
وی افزود: اگر خواستند به مجلس بروند اولویتها را در نظر بگیرند، اولویتهای ما در درجه اول مسائل انقلابی و فرهنگی و بعد مسائل اقتصادی است، باید اینها درد مردم را بشناسند و خودشان دردمند باشند.
دبیر شورای نگهبان ادامه داد: کسی که درد ندارد، نمیتواند به حال دردمند برسد، اگر کسی ثروتمند باشد نمیتواند درد فقیر را بفهمد، بنابراین از حالا میگویم اگر کسانی که به مجلس بروند و دارای ثروتهای کلان باشند هیچ امیدی به اینکه اینها فکری به حال بیچارهها و افراد مستضعف بکنند نداریم.
آیتالله جنتی در بیان شاخصهای نمایندگان مجلس افرادی که در این دوره از انتخابات وارد مجلس میشوند، گفت: نمایندگان مجلس نباید ضدانقلاب بوده و انقلابی و دارای روحیه ضد استکباری باشند و حتماً در مقابل مستکبرین و به خصوص آمریکا مواضع رهبری را داشته باشند و در مجموع همه مواضع رهبر انقلاب را قبول داشته باشند و در مبارزات با دشمنان موضع حمایت از مستضعفین را بگیرند و مسئله ضداشرافی را نیز رعایت کنند.
وی با بیان اینکه آن کسانیکه ساده زیست نیستند و خودشان تجملاتی هستند، نمیتوانند به فکر بیچارگان باشند، اظهار داشت: افرادی که وارد مجلس میشوند حتماً باید ضداشرافی باشند تا بتوانند خدمت کنند.
دبیر شورای نگهبان اضافه کرد: مردم ما انتظار دارند اینها هماهنگ با خودشان باشند، مردم ولایت فقیه را قبول دارند و اینها هم باید ولایت فقیه را نه با زبان و قلم بلکه با همه وجودشان قبول داشته باشند.
آیتالله جنتی یکی دیگر از شاخصهای کاندیدها و نمایندگان مجلس را قبول داشتن همه مواضع رهبر معظم انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: توصیه میکنم که اینها بتوانند مواضع رهبری را به صورت یک تابلو در مقابل چشمشان داشته باشند و در هر موردی از آن استفاده کنند.
وی همچنین انتخابات هفتم اسفند را تیری سه شعبه دانست و افزود: این انتخابات مانند تیری سه شعبه است که شعبات آن انگلیس، آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند که این انتخابات نه با اینها است.
دبیر شورای نگهبان همچنین درباره حضور در اولین ساعات برای شرکت در انتخابات گفت: علت آن این است که دستور اسلام است که کار خیر را هر چه زودتر انجام دهیم برای اینکه هر آنی اگر تأخیر بیفتد ممکن است اتفاقی رخ دهد. این وظیفه اسلامی است و بنده هم به شما سفارش میکنم که هر کار خیلی که میخواهید انجام دهید زود باشد و آن را به عقب نیندازید و این هم یک وظیفه شرعی از وظایف واجب ما است.
آیتالله جنتی در پایان خاطرنشان کرد: بنده در اولین فرصت که صندوق سیار را به شورای نگهبان آوردند برای حضور در انتخابات حاضر شدم.
