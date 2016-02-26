به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبههای امروز نماز جمعه بوشهر اظهار داشت: مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری حضوری گسترده و باشکوه داشتهاند و شاهد خلق حماسهای از حضور هستیم.
وی با اشاره به اینکه مردم استان بوشهر نشان دادهاند که همیشه با انقلاب بودهاند و از انقلاب فاصله نمیگیرند، اضافه کرد: حضور مردم در انتخابات مایه سرافرازی ملت است و هر رای مردم ضربهای دشمنشکن به جهان استکبار است.
امام جمعه بوشهر با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با انتخابات، بیان کرد: به فرموده رهبری مجلس نه باید دولتی باشد و نه اینکه ضد دولتی باشد بلکه باید مجلسی شجاع و استکبارستیز و توانمند داشته باشیم که زمینه ساز اقتدار و عزتمندی کشور باشد.
وی با تاکید بر لزوم راهیابی افراد متدین و امتحانپسداده به مجلس، خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس باید با دردهای مردم آشنا باشند و به مسائل حقوقی نیز مسلط باشند.
آیتالله صفایی بوشهری با تاکید بر اینکه نمایندگان باید مجلس را بستری برای خدمت به نظام بدانند، ادامه داد: مجلس جای افرادی است که خود را برای نظام هزینه میکنند.
وی با اشاره به برخی از مشکلات اقتصادی در سطح کشور، افزود: دولت باید برای حل مشکلات اقتصادی، بیکاری و تورم تلاش کند و مجلس نیز در این زمینه تصمیمسازی کند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر اینکه در عرصه فرهنگی باید تصمیمگیریها بر اساس نگاه رهبری صورت گیرد، گفت: دولت و مسئولان به سخنان رهبری که راهگشای مسائل مختلف است توجه کنند.
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