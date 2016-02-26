سلامت کامل بر فرآیند برگزاری انتخابات در آذربایجان شرقی حاکم است

اسماعیل جبارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخاباتی استان اظهار داشت: هم اکنون ۴۵ هزار نفر جزو عوامل اجرایی این انتخابات محسوب می شوند که تمامی این افراد جزو خود مردم و از جنس آن ها هستند و فقط عوامل انتظامی ماموران دولتی محسوب می شوند.

وی ادامه داد: در هیچ کجای دنیا مردم تا به این حد دخیل در اموری همچون انتخابات نیستند به طوری که تمامی امور آن از جمله امور اجرایی، نظارت و دادن رای به عهده خود مردم است.

جبارزاده افزود: در پای هر صندوق رای ۱۵ نفر از عوامل اجرایی فعالیت می کنند که این افراد از خود مردم هستند و توسط فرمانداری و همچنین هیئت نظارت شورای نگهبان تعیین شده اند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه عوامل اجرایی باید امانتدار مردم باشند، گفت: رای مردم امانتی است که تمامی عوامل انتخاباتی در نگهداری آن باید بکوشند.

وی افزود: از مردم می خواهیم در همین ساعات به شعب رای مراجعه کرده و فرآیند رای دهی خود را به ساعات نهایی نگذارند.