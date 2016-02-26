۹۴ شعبه اخذ رای پذیرای مردم در کاشمر هستند

مهدی فروزان در گفت و گو با مهر اظهار کرد: ۶۹ صندوق اخذ رای در کاشمر و بخش مرکزی و ۲۵ صندوق در بخش کوهسرخ آماده جمع آوری آراء مردم است.

وی همچنین با بیان اینکه در این دوره از انتخابات دو هزار و ۵۰۰ نفر درشعبه های اخذ رای به مردم خدمات ارائه می دهند گفت: بیش از ۱۱۸ هزار نفر در کاشمر واجد شرایط رای دادن بوده که هفت هزار و ۳۵۴ نفر از این تعداد رای اولی هستند.

فرماندار کاشمرهمچنین با بیان اینکه از ۱۵ کاندیدایی که برای انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی ثبت نام نموده اند ۷ نفر از ادامه رقابت انصراف دادند گفت: مردم کاشمر از بین هشت نفر از کاندیداهای انتخابات دهمین دوره از مجلس شورای اسلامی یک نفر را برای حضور در مجلس انتخاب خواهند کرد.

فروزان در ادامه با بیان اینکه در حوزه کاشمر، بردسکن و خلیل آباد بیش از ۲۰۹ هزار نفر در این سه شهرستان واجدین شرایط رای دادن می باشند گفت: از این تعداد ۱۳ هزارو ۴۵ نفر رای اولی می باشند.