دستگیری اعضای شورای شهر سرخرود و انفجار بابل تکذیب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد ابراهیمی ظهر جمعه در نشست با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات بابیان اینکه مشارکت مردم تاکنون خوب بوده، گفت: تقاضا داریم که مردم در ساعات باقیمانده نسبت به اخذ رأی اقدام کنند.

وی خبر دستگیری برخی اعضای شورای شهر سرخ‌رود را به دلیل تخلف انتخاباتی در روز انتخابات تکذیب کرد و گفت: همچنین خبر انفجار در بابل صد درصد کذب است و هیچ اتفاقی در این منطقه و استان رخ نداده است.

دبیر ستاد انتخابات مازندران درباره تخلفات خریدوفروش آرای گفت: تاکنون خبر موثقی در این زمینه نداشتیم اما دو تا سه مورد دستگیری را شاهد بودیم که شائبه خریدوفروش رأی داشته و این موضوع در دست بررسی است.

وی بابیان اینکه این افراد دستگیرشده در حال بازجویی هستند گفت: این افراد به دلیل شائبه خرید رأی دستگیرشده‌اند و هنوز این تخلف اثبات نشده است.

ابراهیمی، مشارکت مردم در دوره اول مجلس را ۵۰ درصد، دوره دوم را ۶۰ درصد، دوره سوم ۷۰ درصد، دوره چهارم ۶۸ درصد، دوره پنجم ۸۴.۵ درصد، دوره شم ۷۴ درصد، دوره هفتم ۵۶ درصد، دوره هشتم ۵۴ درصد و دوره نهم ۷۶ درصد بیان کرد.

وی افزود: همچنین میزان مشارکت مردم در سومین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری ۵۰.۴ درصد و در دوره چهارم ۷۲.۳ درصد بوده است.