به گزارش خبرنگار مهر، رسول زرگرپور با حضور در دبستان آرمنت در خیابان خاقانی اصفهان از شعبه اخذ رای ارامنه شهر اصفهان بازدید کرد.

وی بعد از این بازدید با بابکن چاریان، اسقف ارامنه اصفهان، دیدار و گفت و گو کرد.

اسقف ارامنه اصفهان در این دیدار از حضور استاندار اصفهان تشکر کرد و گفت: بنده برای افزایش حضور پرشور مردم در انتخاباتی پیامی را به مسیحیان اصفهان و جنوب کشور دادم و از آنها برای شرکت در انتخابات دعوت کردم.

وی حضور مردم در انتخابات را بسیار مهم و تاثیرگذار دانست و افزود: مشارکت همه مردم در پیشرفت ایران نقش دارد و ما هم با توجه به این نقش در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری مشارکت می کنیم.

بابکن چاریان تصریح کرد: امیدواریم انتخابات خوبی پیش رو داشته باشیم و مردم با حضور خود ثابت می کنند ایران مقتدر است و همه جهانیان باید به این کشور احترام بگذارند.

در پایان استاندار اصفهان از ارسال پیام اسقف اعظم برای حضور مسیحیان در انتخابات تشکر و قدردانی کرد.