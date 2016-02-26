هیچ گونه انفجاری در کوهدشت صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات لرستان، سید سعید شاهرخی با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از لحظه شروع انتخابات در حوزه های مختلف استان کار اخذ رای آغاز شده و در بازدید میدانی که داشتیم شاهد حضور پررنگ مردم بودیم که نوید می دهیم حماسه جانانه ای در استان رقم خواهد خورد.

وی با اشاره به اینکه تمام هزار و ۴۲۵ شعبه اخذ رای استان فعال هستند بیان داشت: از مناطق مختلف استان از طریق بالگرد بازدید به عمل آمد و شاهد این بودیم که مردم در سراسر استان یکپارچه پای صندوق های رای حضور دارند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان افزود: با توجه به شرایط به وجود آمده و استقبال از شرکت در انتخابات از مردم استان تقاضا داریم هر چه سریعتر برای دادن رای خود اقدام کنند و تاکید می کنیم دادن رای را به ساعات پایانی انتخابات موکول نکنند تا با ازدحام جمعیت در این ساعات مواجه نشویم.

شاهرخی حضور مردم در انتخابات را در نظام جمهوری اسلامی اثربخش دانست و گفت: این حضور می تواند در توسعه و پیشبرد اهداف کشور تاثیر بسزایی داشته باشد و این حضور علاوه بر تائید آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تجدید بیعت با رهبری در راستای انتخاب نخبگان برای اداره امور کشور در عرصه قانون گذاری اثربخش است.

وی جایگاه مجلس خبرگان رهبری را بسیار ارزشمند دانست و بیان داشت: بسیار مهم است که مردم در انتخابات مجلس خبرگان آگاهانه حضور پیدا کرده و نمایندگان خود را انتخاب کنند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان همراه داشتن شناسنامه برای رای دادن را الزامی دانست و افزود: افراد باید کارت ملی یا حداقل شماره ملی را در هنگام رای دهی همراه داشته باشند و به سرعت سر صندوق ها حاضر شوند.

شاهرخی در پاسخ به سوالی در خصوص شایعاتی مبنی بر وقوع درگیری در شهرستان کوهدشت چنین گفت: اخبار صحیح از شهرستان کوهدشت را از من بشنوید که الان از آنجا می آیم، کار برگزاری انتخابات در کوهدشت با نظم و انضباط خاصی در حال انجام است و ازدحام و شور و استقبال انتخابات در این منطقه بیشتر بوده و مردم از ساعات آغازین رای خود را به صندوق می اندازند.

وی اضافه کرد: طبیعی است که برخی شایعات وجود داشته باشد ولی شما باید خبرهای صحیح را از ما شنیده و به دنبال جزئیات نباشید و طی دیشب در کوهدشت هیچ عملیات خرابکارانه و هیچ انفجاری صورت نگرفته است و من این خبر را تکذیب می کنم لذا بزرگ کردن مسائل این شهرستان به کسی کمک نمی کند و عده ای می خواهند با بزرگ کردن مسائل بر خلاف واقعیت دنبال مقاصد خاصی باشند.

رئیس ستاد انتخابات لرستان با بیان اینکه با هر رسانه ای که نسبت به انتشار این اخبار اقدام می کنند برخورد می شود، ادامه داد: این سایت ها طی هفته گذشته اخبار زیادی منتشر کردند که به واقعیت نپیوست لذا مردم دیگر به آن ها اعتماد نکرده و اعتبار خود را از دست می دهند.

شاهرخی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در شهرستان پلدختر از استان های همجوار افرادی رای دهنده حضور یافته و درگیری هایی صورت گرفته گفت: ما امروز از پلدختر نیز بازدید کردیم و جلسه ای با اعضاء ستاد انتخابات داشتیم که هیچ مورد غیرعادی در این شهرستان وجود ندارد.

وی افزود: اگر تیمی به صورت سازمان از استانی دیگر بخواهد به این شهرستان بیاید مورد رصد قرار می گیرد ولی ما مورد سازمان یافته ای ملاحطه نکرده ایم.

رئیس ستاد انتخابات لرستان خبر تعلیق مسئولیت بخشدار معمولان را تکذیب کرد و گفت: کادر سیاسی و انتخاباتی ما کادری مجرب بوده که کار خود را با قدرت انجام می دهد و در همه انتخابات ها افرادی به صورت معین و کمک دهنده به شهرستان ها می آیند ولی همچنان بخشدار معمولان بخشدار این منطقه است.