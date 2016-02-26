حضور مردم در انتخابات دشمنان را مأیوس کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید مرتضی محمودی گلپایگانی ظهر جمعه با حضور در حسینیه بنی الزهرا ورامین در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری شرکت کرد.

امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین در حاشیه این مراسم و در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی افزود: آرای امروز مردم، سرنوشت دو مجلس مهم کشور را تعیین می کند و به همین خاطر روز هفتم اسفندماه در تاریخ انقلاب اسلامی ثبت شد.

محمودی ادامه داد: حضور باشکوه و آگاهانه مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری پیام روشنی را به جهان صادر کرد و آن این بود که ملت ایران علیرغم تلاش دشمن، هیچگاه دست از ارزش ها و اصول انقلاب اسلامی نخواهد کشید.

وی یادآور شد: حضور باشکوه مردم در انتخابات برکات فراوانی را به همراه دارد و موجب می شود تا اقتدار نظام اسلامی در منطقه و جهان بیش از گذشته گسترش پیدا کند.

مردم ایران همواره در میدان هستند/ مسئولان قدر این مردم را بدانند

حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان های استان تهران در حاشیه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی بار دیگر به صحنه ارادت ملت ایران به نظام اسلامی تبدیل شد.

وی افزود: ملت ایران همواره نشان داده که در لحظات مهم و حساس در میدان حضور داشته و به دشمن اجازه نمی دهد به اهداف خود برسد.

محمودی ادامه داد: مسئولان و منتخبان مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری باید قدر مردم را دانسته و از آرای مردم برای افزایش قدرت و اقتدار ایران اسلامی استفاده کنند.