پلیس با هرگونه تخلف انتخاباتی به شدت برخورد می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود جعفری نسب ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شروع برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری از صبح امروز در سطح استان، از هوشیاری پلیس در رصد فضای انتخاباتی استان خبر داد و افزود: پلیس با هرگونه تخلفات در زمان برگزاری انتخابات مقابله خواهد کرد.

وی با اشاره به تخلفات احتمالی در شعبات اخذ رأی، افزود: استفاده از مدارک دیگران دردادن رأی، خریدوفروش آرا، تبلیغات کاندیداها در محل اخذ رأی، نوشتن آرا برای دیگران، نشر اکاذیب و شایعات در فضای مجازی ازجمله این تخلفات است که پلیس برابر قانون با آن به‌شدت برخورد خواهد کرد.

وی گفت: نیروی انتظامی هرگونه گزارش تخلفات انتخاباتی را پیگیری و در صورت وقوع تخلف، ضمن برخورد قانونی مراتب را به مراجع ذیصلاح اعلام می‌کند.

فرمانده انتظامی استان مازندران از حضور پرشور مردم استان در پای صندوق‌های اخذ رأی قدردانی کرد و افزود: مردم با دادن هر برگ رأی، مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان نظام و استکبار جهانی خواهند زد.

بیش از دو میلیون و ۲۳۵ هزار نفر در مازندران واجد شرایط رای دادن هستند.