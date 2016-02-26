عقب نشینی ترکیه از ماجراجویی در خاک سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در این بیانیه آمده است: ترکیه تصمیمی برای انجام عملیات یک جانبه در سوریه ندارد و در این رابطه با ائتلاف بین المللی موجود همکاری خواهد داشت.

در ادامه این بیانیه آمده است: ما بارها اعلام کرده ایم که با ائتلاف بین المللی همگام هستیم بنایراین مواردی همچون دست زدن به عملیات یک جانبه، اعزام نیروی زمینی به سوریه و یا همکاری با عربستان برای حمله به سوریه کاملا بی مورد هستند.

دفتر ریاست جمهوری ترکیه در حالی تصمیم برای اعزام نیرو به سوریه را تکذیب می کند که در یک ماه گذشته این موضوع حساسیت های زیادی را در منطقه بوجود آورده بود و حتی خبر انتقال جنگنده های سعودی به پایگاه اینجرلیک ترکیه نیز منتشر شد و ریاض نیز این موضوع را تائید کرد.