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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۲۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

امنیت کامل در امر برگزاری انتخابات در کردستان/۲۴ هزار عوامل اجرای

امنیت کامل در امر برگزاری انتخابات در کردستان/۲۴ هزار عوامل اجرای

سنندج - دبیر کمیته امنیت ستاد انتخابات استان کردستان گفت: با همکاری تمامی نهادهای نظامی و انتظامی خوشبختانه انتخابات کردستان در امنیت کامل در حال برگزاری است.

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر ستاد انتخابات استان کردستان گفت: خوشبختانه در حال حاضر روند برگزاری انتخابات در استان کردستان با امنیت کامل بدر حال برگزاری است.

وی ادامه داد: با شکل گیری ستاد انتخابات در استان کردستان، مسائل امنیتی نیز در قالب کمیته ای متشکل از نهادهای امنیتی، اطلاعاتی، نظامی و انتظامی شکل گرفته است و تمامی مسائل مربوط در قالب این کمیته مدیریت و ساماندهی می شود.

مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری کردستان عنوان کرد: در مجموع ۲۴ هزار نفر از عوامل اجرایی، امنیتی، نظامی و انتظامی، بازرسی و نظارتی در امر برگزاری انتخابات هفتم اسفندماه در استان کردستان درگیر انتخابات هستند.

وی یادآور شد: بر اساس گزارش های رسیده به ستاد انتخابات استان کردستان، امنیت کامل در شعبه های اخذ رای حاکم است و تمامی مسائل امنیتی در این حوزه تا پایان شمارش آراء به صورت کامل رصد می شود.

شفیعی با اشاره به اهمیت حضور و مشارکت مردم در امر انتخابات اظهار داشت: بدون شک یکی از دستاوردهای اصلی حضور مردم در انتخاباتی جدای از اقتدار ملی باعث نهادینه شدن امنیت پایدار می شود و به همین دلیل انتظار می رود که مردم کردستان نیز همگام با مردم سایر نقاط کشور حضوری پرشور در انتخابات امروز داشته باشند.

وی در پایان گفت: خوشبختانه در حال حاضر شعبه های اخذ رای در استان کردستان مملو از جمعیت زیادی است و این جمعیت نشان می دهد که در این دوره میزان مشارکت مردم با افزایش قابل توجهی مواجه خواهد شد.
 

کد مطلب 3566464

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