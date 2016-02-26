۵۲۵ دستگاه تشخیص هویت در شعب اخذ رای کرمانشاه مستقر است

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد مرادی بعد از ظهر امروز جمعه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در مجموع از ۲۵ فرآیند روند برگزاری انتخابات در استان کرمانشاه ۲۳ فرآیند به صورت الکترونیکی انجام و تاکنون مشکل خاصی نداشتیم.

مسئول کمیته فناوری ستاد انتخابات استان کرمانشاه با بیان اینکه فرآیند رای گیری و نیز شمارش آرا به صورت غیرالکترونیکی در استان انجام می شود، افزود: تعداد ۱۴ راهبر در فرمانداری های استان کرمانشاه مستقر شده اند.

مرادی با اشاره به استقرار ۱۶۰۰ کاربر در تمام شعبات اخذ رای در استان کرمانشاه گفت: انجام فرایند احراز هویت رای دهندگان اصلی ترین و مهمترین محور فعالیت کمیته فناوری است که به صورت کاملا الکترونیکی در حال انجام است.

وی با اشاره به استقرار یک راهبر در هر ۱۰ شعبه اخذ رای در استان کرمانشاه بیان کرد: ارتباط آنلاین ستاد انتخابات استانداری کرمانشاه، فرمانداری ها و نیز بخشداری ها با ستاد انتخابات وزارت کشور وجود دارد.

مرادی با بیان اینکه تا این لحظه مشکلی برای احراز هویت رای دهندگان در استان مشاهده نشده، گفت: ۵۲۵ دستگاه جدید احراز هویت در حوزه های انتخابیه شهرستان کرمانشاه و سنقروکلیایی مستقر شده است و در دیگر حوزه های انتخابیه از طریق رایانه معمولی انجام می شود.

وی ادامه داد: بستر ارتباطات ۹۶ درصد شعب اخذ رای از طریق اپراتور همراه اول برقرار و فعال است و شعبات مناطق دورافتاده که امکان برقراری ارتباط همراه اول نیست این ارتباط از طریق سیستم ارتباطات ثابت برقرار است.