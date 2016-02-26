به گزارش خبرنگار مهر؛ حجت الاسلام و المسلمین حسن طاهری ظهر جمعه در خطبه های نماز جمعه همدان با بیان اینکه همدان باید در رای گیری شرکت کنند، تاکید کرد: موقعیت کشور حساس و امروز به رای مردم نیاز است.

وی با بیان اینکه همه از وضعیت بیکاری کشور مطلعند و دشمن منتظر ضربه زدن به نظام است، گفت: دشمن به دنبال از بین بردن امنیت کشور است.

امام جمعه موقت همدان در ادامه با اشاره به اینکه در مرزهای داخل کشور نیروهای سپاه و انتظامی اجازه نمی دهند دشمن حرکت کوچکی کند و امنیت را ازبین ببرد، عنوان کرد: اگر حمایت مردم از کشور نباشد ایجاد آشوب دور از ذهن نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بنا بر فرمایش رهبری باید در رای گیری شرکت کنیم و بنا بر دلیل شخصی و موقعیت خودمان از حضور در رای گیری خودداری نکنیم، گفت: باید بخاطر نظام در رای گیری شرکت کنیم.

حجت‌الاسلام طاهری با بیان اینکه در کنار اصول برگزاری انتخابات، اخلاق انتخاباتی شاخص بسیار مهمی است که حافظ دین است، افزود: باید مراقب دام شیطان نیز بود.

وی با بیان اینکه با توجه به قرار گرفتن در ایام فاطمیه باید شخصیت حضرت فاطمه (س) تعریف شود، ادامه داد: کسی می‌تواند شخصیت حضرت را تعریف کند که اهل علم باشد.

امام جمعه موقت همدان با اشاره به اینکه میزان و ترازو در روز قیامت حب حضرت فاطمه (س) بوده است، بیان کرد: اعمال در قیامت با معرفت اهل بیت (ع) سنجیده می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در این دنیا چند صفت بارز را باید دارا باشیم، گفت: اولین ویژگی احسان است و اگر کسی توانایی دارد باید در این راستا گام بردارد.

وی همچنین با بیان اینکه مراقب باشید آلودگی در این دنیا شما را فرا نگیرد، عنوان کرد:باطن آلوده فقط با توبه به درگاه باری تعالی پاک می شود.

امام جمعه موقت همدان با بیان اینکه حق الناس با توبه پاک نخواهد شد، گفت: مراقب باشید و در این زمینه بی تفاوت نباشید.