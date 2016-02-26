مردم با شناخت و بصیرت پای صندوق های رای بروند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام قربانعلی برقرار در خطبه های امروز نماز جمعه گرگان اظهار کرد: شخصی به خدمت پیامبر (ص) رفت و به او گفت که بنده جز نمازهای پنج گانه، نماز دیگری نمی خوانم و جز ایام ماه رمضان روزه نمی گیرم و به مستحبات توجه ای ندارم. پیامبر اکرم(ص)نیز در پاسخ به او گفت باید سه کار را انجام دهد.

وی افزود: پیامبر (ص) فرمودند، باید از دروغ گفتن و تهمت زدن دوری کنید، دل خود را از کینه و حسد خالی کرد و به مومنان آزار و اذیت نرساند تا بتوان به کارهای مستحب پایبند شد.

امام جمعه موقت گرگان زشت ترین کار در معارف اسلامی را تهمت زدن دانست و خاطرنشان کرد: تهمت به فرد درستکار یکی از گناهان بزرگ است و هر کسی به فردی تهمت بزند، خداوند در قیامت او را در آتش قرار می دهد.

وی بیان کرد: انسان با آفرینش زنده است و برای مسلمانان جایز نیست که بدون هر مسئله ای به فردی تهمت بزنند. طبق فرمایشات ائمه اطهار، هر انسانی نباید بدون دلیل به کسی تهمت بزند.

وی تاکید کرد: کلید همه بدی ها سخن است و انسان باید مواظب آن باشد.

با شناخت و بصیرت به پای صندوق های رای برویم

حجت الاسلام علی برقرار گفت: پیامبر اکرم (ص) در حدیثی می فرمایند که اگر به خصلت تقوای الهی پایبند باشید، دنیا و جهان به فرمان شما در می آید. اگر انسان باتقوا باشد، خداوند برکات آسمان و زمین را بر او نازل می کند.

وی با بیان اینکه تقوا برای همه ما مسئولیت می آورد، گفت: همه ما در حوادث جامعه مسئول هستیم و باید در مورد هر کدام از آن موضع بگیریم. پیامبر اکرم در حدیثی دیگر می فرمایند که بندگان خدا نسبت به خدا و سرزمین خود مسئول هستند که این مسئله تقوای واقعی است.

او در پایان گفت: مردم ایران در مقابل ۲۲ بهمن و انتخابات مسئول هستند و باید مردم ما با شناخت و بصیرت به پای صندوق های رای بروند. نماز هم در جامعه به عنوان یک موضع محسوب می شود و همه ما باید فردای قیامت در رابطه با همه ی رفتارهایمان پاسخگو باشیم.