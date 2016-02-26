عکس دار بودن شناسنامه برای رای گیری الزامی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر جمعه در ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران گفت: واجدین شرایط رای دادن متولدین ۱۳۷۶/۱۲/۷یا قبل از آن هستند که براساس بند ۲ ماده ۲۷ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، سن انتخاب کنندگان باید ۱۸ سال تمام باشد.

وی با بیان اینکه ملاک اصلی جهت تشخیص واجد شرایط رأی دادن مراجعه کنندگان به شعب و صدور تعرفه برای ایشان، پس از بررسی اصالت شناسنامه، عدم درج مهر انتخابات جاری در شناسنامه و تاریخ تولد اظهارداشت: افراد محروم از نعمت سواد و یا دارای نقص عضو که قادر به نوشتن نیستند، برای شرکت در انتخابات می توانند به همراه شخصی با سواد، به شعب اخذ رأی مراجعه و پس از انتخاب نامزد مورد نظر خود رأی دهند.

رئیس ستاد انتخابات استات تاکید کرد: مسئولین شعب، اعم از اعضاء شعبه، نمایندگان فرماندار، ناظرین شورای نگهبان، عوامل انتظامی و نمایندگان نامزدها و بازرسین به هیچ وجه مجاز نیستند برای رأی دهندگان اقدام به نوشتن رأی کنند.

محمدی تصریح کرد: اعضای شعب اخذ رأی سیار در سراسر استان باید به این نکته توجه داشته باشند که نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیار هیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد.

وی با بیان اینکه از رأی دهندگان گرامی حتی در بیمارستانها و پادگان ها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید، اظهار داشت: هیچ محدودیت و ممنوعیتی برای مراجعه رأی دهندگان به شعب اخذ رأی وجود ندارد و همه واجدین شرایط در نقاط مختلف استان می توانند رأی بدهند.

رئیس ستاد انتخابات استان تاکید کرد: حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است.

محمدی یادآرو شد: براساس ماده ۵۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره الحاقی ماده ۶۳ آیین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری، حضور نمایندگان محترم نامزدها در شعب اخذ رأی به همراه کارت شناسایی صادره از سوی هیأت نظارت مربوطه مجاز است و این افراد می توانند تا پایان زمان اخذ رأی و شمارش آراء و تنظیم صورت جلسه در محل شعبه حضور داشته باشند.

محمدی افزود: نمایندگان نامزدهای انتخاباتی می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف، بدون دخالت در امور اجرایی، مراتب را به هیئت های اجرایی یا نظارت شهرستان یا بخش به صورت کتبی گزارش کنند.

وی تاکید کرد: همچنین اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی و نمایندگان فرماندار باید ترتیبی اتخاذ نمایند تا این نمایندگان درمحل مناسبی استقرار یابند.