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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی:

حضور مردم در پای صندوق های رای غیرقابل انتظار است

حضور مردم در پای صندوق های رای غیرقابل انتظار است

تبریز- رییس ستاد انتخابات آذربایجان شرقی حضور مردم در پای صندوق های رای را غیرقابل انتظار دانست.

سعید شبستری در گفتگو با خبرنگار مستقر مهر در ستاد انتخاباتی اظهار داشت: تاکنون طبق اخباری که از شعب و حوزه های مختلف استان به گوش می رسد حضور مردم در پای صندوق های رای غیر قابل انتظار بوده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر با توجه به اینکه عوامل اجرایی این دوره از انتخابات از میان خود مردم انتخاب شده اند، امنیت و سلامت کامل در تمامی حوزه ها برقرار بوده و نمایندگان نامزدهای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شعب استان حضوری فعال دارند.

شبستری افزود: این نمایندگان با نظارت بر روند انتخابات هر گونه مشکل و تخلف را به مسئولان مربوطه اطلاع می دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استانداری با بیان اینکه این افراد حافظ حقوق نامزدها هستند، گفت: در تمامی شهرستان ها نامزدهای انتخاباتی می توانند نمایندگان خود را معرفی کنند تا در شعب مختلف حضور یابند.

کد مطلب 3566471

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