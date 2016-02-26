مردم در انتخاب فرد اصلح هوشیار باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمدباقر عبدوس در نماز جمعه این هفته شهر سمنان با بیان اینکه بزرگ‌ترین رویداد سیاسی امروز به شدت توسط دشمنان در حال رصد شدن است، افزود: حضور قابل توجه مردم امروز پیامی روشن به بدخواهان نظام داشت.

وی برگزاری پرشور انتخابات هفتم اسفند را روزی بزرگ برای ملت ایران اسلامی دانست و گفت: انتخابات مجلس خبرگان رهبری و خانه ملت بسیار مهم و دارای ابعاد بین‌المللی و جهانی است.

خطیب جمعه سمنان با تاکید بر اینکه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از ابتدای شکل گیری انقلاب همواره از حضور مردم در پای انقلاب واهمه داشته اند، تصریح کرد: بزرگ‌ترین رویداد سیاسی ایران مورد رصد جهانیان است.

عبدوس از مردم خواست تا در ساعت های ابتدای روز به پای صندوق های اخذ رای رفته و اقدام به رای دادن کنند، گفت: مردم این امر مهم را به ساعتهای پایانی روز نگذارند.

وی انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی را بسیار مهم برشمرد و افزود: مردم در انتخاب فرد اصلح توجه داشته باشند.

امام جمعه موقت سمنان از نماز گزاران سمنانی خواست تا با ترغیب و تشویق دیگر شهروندان برای حضور گسترده پای صندوق‌های اخذ رأی به هرچه باشکوه تر برگزار شدن انتخابات کمک کنند و گفت: هر رای تیری بر قلب دشمنان است.

عبدوس با یادآوری اینکه مردم ایران اسلامی بیش از سه دهه بر آرمان‎ها و دستاوردهای سترگ انقلاب ایستادگی کرده اند، تاکید کرد: این مهم در سایه وحدت، بصیرت و پیروی از ولایت فقیه بوده است.