برگزاری انتخابات در سلامت کامل/ مردم استان سمنان شایسته تقدیرند

به گزارش خبرنگار مهر، مستقر در ستاد انتخابات شهرستان شاهرود، محمدرضا خباز ظهر آدینه در بازدید از ستاد انتخابات شهرستان شاهرود به میزبانی فرمانداری ویژه این شهرستان ضمن اشاره به حضور یکپارچه مردم دیار عالمان و عارفان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در روزهفتم اسفندماه، ابراز داشت: وضعیت امنیتی این شهرستان در روز برگزاری انتخابات مطلوب ارزیابی می شود و تا کنون دغدغه امنیتی در هیچ نقطه پیش نیامده است.

وی افزود: با تمهیدات درنظر گرفته شده توسط شورای تامین، هیئت نظارت و هیئت اجرایی انتخابات در کنار زحمات نیروهای انتظامی، خوشبختانه یکی از منسجم ترین و بی حاشیه ترین انتخابات تاریخ ۳۷ساله انقلاب اسلامی در استان سمنان و شهرستان شاهرود تا کنون رقم خورده است.

مردم استان سمنان شایسته قدردانی

استاندار سمنان با بیان اینکه مردم دیار قومس شایسته تقدیر هستند، گفت: روز سرنوشت ساز هفتم اسفندماه با حضور یکپارچه مردم استان و با خلق حماسه ای پرشور، یاس و ناامیدی دشمنان و خوشحالی مضاعف دوست داران نظام مقدس جمهوری اسلامی را به دنبال خود داشت.

خباز با بیان اینکه حضور پرشور مردم استان سمنان باعث سرافرازی نظام شده است، ابراز داشت: مسئولان استانی نیز در کنار مردم و پا به پای آنان با تاسی از مقام معظم رهبری در همان ساعات نخست رای گیری انجام وظیفه کردند و با این حضور در راستای دفاع از خون پاک شهدا و آرمان های انقلاب اسلامی گام برداشتند.

وی با اشاره به آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُركُم» افزود: حضور مردم همیشه در صحنه استان سمنان با تاسی از این آیه شریفه که می فرماید «خداوند را یاری دهید تا شما نیز یاری ببینید»، خیره کننده، دشمن شکن و با اقتدار بود و در این بین هوشیاری ملت شریف ایران اسلامی به شکست توطئه های دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران منجر شد.

استاندار سمنان پس از بازدید از شعب اخذ رای در شهرستان سمنان، به دامغان و سپس شاهرود آمد تا از نزدیک در جریان روند برگزاری انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری قرار گیرد.