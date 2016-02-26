ملت ایران همدلی و همزبانی خود را به جهانیان نشان دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی در خطبه های نماز جمعه شهر زنجان با تاکید بر این‌که مردم ایران، به توصیه مقام معظم رهبری و مراجع تقلید عمل کرده و پای صندوق‌های رای می‌روند افزود: ملت ایران با حضور حداکثری و آگاهانه، در انتخابات شعور و بصیرت سیاسی خود را به نمایش گذاشتند.

وی با بیان اینکه به تعبیر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، همه کسانی که رای داده‌اند برنده انتخابات محسوب می‌شوند ادامه داد: ملت ایران همواره با موقعیت سنجی و درک ویژه از موقعیت ها در صحنه حاضر بوده و توطئه های دشمنان را با شکست مواجه کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: افرادی که رای دادند به تکلیف شرعی خود عمل کرده و به قصد قربت وارد میدان شده‌اند.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد: لازمه مردم‌سالاری، نقش مردم و انتخاب مردم است و قانون‌گذاری نیز، اولین وظیفه مجلس شورای اسلامی به‌شمار می‌رود.

وی به اهمیت مجلس خبرگان به عنوان ستون خیمه انقلاب اشاره کرد و گفت:هدایت کشتی انقلاب به وجود فقیه جامع‌الشرایط و مبسوط‌ الید نیاز مبرم دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان تصریح کرد: باید عده‌ای عالم، عادل، دین‌شناس و زمان‌شناس نیز کنار فقیه جامع‌الشرایط حضور داشته باشند تا اگر ضرورت اقتضا کرد، وارد عمل شوند.

حجت الاسلام خاتمی تصریح کرد: قوای قضاییه و مجریه نیز برای مدیریت، اعمال قانون و سیاست‌گذاری در جزء باید به قوه مقننه تکیه کنند و به عبارتی، اصلی‌ترین وظیفه قوه مقننه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: ملت بزرگ ایران با حضور گسترده و باشکوه در پای صندوق های رای همدلی و همزبانی خود را به جهانیان نشان دادند.

حجت الاسلام خاتمی گفت: انتخابات به معنای سینه سپر کردن و عرض‌اندام در مقابل دشمنان سیاسی است و مانوری سیاسی است که منتج به اقتدار ملی و ایستادگی در برابر دشمنانی می‌شود که چشم طمع به سوی ما دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: همه موظفیم در برابر رای مرم و سلامت انتخابات، سر تعظیم فرود بیاوریم، چراکه همگی تلاش خود را کرده‌ایم و اجر حضور در انتخابات را خواهیم برد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت انتخابات پیش رو گفت: قانون، ریل‌گذاری برای کشور است و ریل مملکت ما به سمت رشد و تعالی و تمدن‌سازی برای جهان اسلام و بشریت است.

وی ادامه داد: اگر این ریل از لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی کج شود مملکت ما به رشد و تمدن‌سازی نمی‌رسد، این مجلس است که ریل‌گذاری برای حرکت سایر دستگاه‌ها را انجام می‌دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان زنجان در ادامه با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه گفت: امام جعفر صادق (ع) شب قدر را به مقام و منزلت فاطمه زهرا (س) تشبیه کرده و بر اساس این روایت، هر کس فاطمه زهرا (س) را آن‌طور که شایسته مقام زهرای مرضیه است بشناسد، می‌تواند به کنه عظمت شب قدر احاطه یابد. البته هر کس به اندازه ظرفیت وجودی خود می‌تواند ایشان را بشناسد و این بستگی به ایمان، معرفت، صفای نفس، خلوص و معرفت شخص نسبت به خداوند تعالی دارد.

حجت الاسلام خاتمی افزود: هیچ‌کدام از ما نمی‌تواند به عظمت شب قدر، همچنین عظمت فاطمه زهرا (س) دست یابد . شب قدر از هزار ماه برتر است و فضیلت زهرای مرضیه (س) نیز از هزاران زن صالحه و مومنه و شایسته برتر است.