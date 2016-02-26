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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۳۹

معاون آموزش و پرورش مازندران:

۱۸ هزار دانش آموز مازندران رای اولی هستند

۱۸ هزار دانش آموز مازندران رای اولی هستند

نوشهر - معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش مازندران شمار دانش آموزان رأی اولی استان را در انتخابات هفتم اسفندماه ۱۸ هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات شهرستان نوشهر گفت: مردم با بصیرت و آگاهی افرادی را انتخاب کنند که مدافع نظام، تخصص و تعهد لازم را داشته باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها و توافق‌نامه‌های هسته‌ای، انتظارات دولت و مردم را برآورده کنند.

وی بابیان اینکه مردم ما همیشه درصحنه هستند افزود: مجلس شورای اسلامی نیازمند انسان‌های متعهد و متخصص به‌نظام جمهوری اسلامی در درون و خارج از مرزهاست و انشاء الله مردم با بصیرتی که دارند، افرادی را انتخاب کنند که حامی نظام و رهبری باشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران، شمار دانش آموزان رأی اولی را در انتخابات هفتم اسفندماه ۱۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: با برنامه‌های لازم دانش آموزان آگاهی و انگیزه لازم برای حضور در انتخابات دارند تا منتخبان خود را برگزینند.

نظری ادامه داد: خوشبختانه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی مطلوب بوده و حماسه دیگری بعد از ۲۲ بهمن خلق خواهد شد.

مازندران در مجموع ۱۱۲ هزار رای اولی دارد.

کد مطلب 3566481

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