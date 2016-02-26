۱۸ هزار دانش آموز مازندران رای اولی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار نظری ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران مستقر در ستاد انتخابات شهرستان نوشهر گفت: مردم با بصیرت و آگاهی افرادی را انتخاب کنند که مدافع نظام، تخصص و تعهد لازم را داشته باشند تا در تصمیم‌گیری‌ها و توافق‌نامه‌های هسته‌ای، انتظارات دولت و مردم را برآورده کنند.

وی بابیان اینکه مردم ما همیشه درصحنه هستند افزود: مجلس شورای اسلامی نیازمند انسان‌های متعهد و متخصص به‌نظام جمهوری اسلامی در درون و خارج از مرزهاست و انشاء الله مردم با بصیرتی که دارند، افرادی را انتخاب کنند که حامی نظام و رهبری باشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران، شمار دانش آموزان رأی اولی را در انتخابات هفتم اسفندماه ۱۸ هزار نفر اعلام کرد و گفت: با برنامه‌های لازم دانش آموزان آگاهی و انگیزه لازم برای حضور در انتخابات دارند تا منتخبان خود را برگزینند.

نظری ادامه داد: خوشبختانه حضور مردم در پای صندوق‌های رأی مطلوب بوده و حماسه دیگری بعد از ۲۲ بهمن خلق خواهد شد.

مازندران در مجموع ۱۱۲ هزار رای اولی دارد.