حضور عشایر بهلولی و اجرای موسیقی زنده«شکوه وطن» در شعب اخذ رأی

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت هشت صبح امروز همزمان با سراسر کشور در ۶۰۶ شعبه خراسان جنوبی نیز آغاز شده است.

مردم ولایی و متعهد بیرجند نیز از همان ساعات اولیه در محل شعب اخذ رأی حضور یافته و باگذشت حدود پنج ساعت از آغاز انتخابات هنوز هم صف های طولانی مردم ادامه دارد.

عشایر بهلولی خراسان جنوبی نیز در همان ساعت نخستین در محل صندوق رأی حضور یافته و رأی خود را به صندوق انداختند.

اسعد زاده یکی از عشایر بهلولی خراسان جنوبی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به وسعت ایل بهلولی از سرخس تا زابل، اظهار کرد: عشایر بهلولی در تمام کشور پراکنده بوده اما بیشتر در نوار مرزی خراسان جنوبی مستقر هستند.

همیشه تحت فرامین رهبری بوده‌ایم و خواهیم بود

او در ارتباط با دلیل حضور خود در انتخابات نیز می‌گوید: تنها برای اطاعت از خط رهبری آمده‌ایم، همیشه تحت فرامین رهبری بوده‌ایم و خواهیم بود.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران باید در تمام دنیا سربلند و پیروز باشد، همان‌طور که تاکنون بوده و از این بعد نیز باید سربلند باشد.

اسعد زاده ادامه داد: مردم مانند روز ۲۲ بهمن که مشت محکمی بر دهان دشمنان زدند الآن هم با حضور خود نشان می‌دهند که دشمن به هیچ نحوی نمی‌تواند بین مردم ایران تفرقه بیندازند.

وی اضافه کرد: مردم با حضور خود در انتخابات نشان می‌دهند که از دستورات رهبر خود اطاعت می‌کنند و انقلاب خود را دوست دارند.

اسعد زاده به ویژگی های نماینده اصلح اشاره کرد و افزود: نماینده اصلح باید صادق، امانت‌دار، مسلمان و پیرو خط رهبری بوده و از نظر دانش نیز باید دانش کافی داشته باشد.

۳۷ سال پیروزی و اقتدار

وی در ارتباط با درخواست‌ها و انتظارات خود از نماینده منتخب مردم نیز گفت: انتظار داریم برای وضع اقتصادی مردم کمک کرده و مشکل اشتغال جوانان را رفع کند و پیرو خط رهبری باشد.

احتشام نیز از دیگر عشایر بهلولی خراسان جنوبی است که در مورد دلیل حضور خود می‌گوید: هدف اطاعت از مقام معظم رهبری بود، همان‌طور که ۳۷ سال گذشت و اطاعت کردیم، آمده‌ایم که دوباره نیز اطاعت کنیم و مشت محکمی بر دهان آمریکا و اسرائیل بزنیم.

وی همچنین از مردم خواست تا حضور پررنگی در این انتخابات داشته باشد تا مشت محکمی بر دهان دشمنان انقلاب و نظام باشد.

احتشام با بیان اینکه نماینده اصلح کسی است که پیرو خط مقام معظم رهبری بوده و از رهبر خود اطاعت کند، بیان داشت: منتخب مردم باید به مناطق محروم توجه ویژه داشته باشد و برای مردم کار کند.

حضور، حماسه و شور

وی با تاکید بر اینکه مردم به شوق اینکه نمایندگان برای آن‌ها کار خواهند کرد پای صندوق های رأی آمده‌اند، عنوان داشت: کسانی که امروز رأی آوردند نباید مردم را فراموش کنند و باید برای خدمت به آن‌ها تلاش کند.

افضلی از دیگر عشایر بهلولی استان به خبرنگار مهر می‌گوید: آمده‌ایم بگویم ما ایرانی هستیم و در انتخابات شرکت می‌کنیم تا مشت محکمی بر دهان یاوه‌گویان و بدخواهان کشور زده باشیم.

وی به ویژگی های نماینده اصلح اشاره کرد و افزود: نماینده اصلح نماینده‌ای است که برای مردم کار کند و بتواند در خط ولایت بوده و به وظایفی که بر گردن او هست به نحو احسن عمل کند.

وی ادامه داد: از نماینده منتخب مردم انتظار داریم کسانی که به او رأی داده یا نداده را به‌صورت یکسان ببیند و به همه توجه داشته باشد.

افضلی همچنین از عموم مردم برای حضور پرشور در این انتخابات دعوت کرد و گفت: از مردم می‌خواهیم که دستورات رهبری را اطاعت کرده و پای صندوق های رأی حضور یابند.

اجرای زنده موسیقی ای ایران در شعب اخذ رأی

همچنین امروز مرتضی حاجی‌آبادی از خوانندگان استان با حضور در یکی از شعب اخذ رأی مرکز استان با اجرای زنده موسیقی «شکوه وطن» حال و هوای دیگری به فضای شهر حاکم کرد و با طنین ابیات این سرود دل انگیز محبت خویش به وطن را افزودنی بخشیدند.

عشایر غیور خراسان جنوبی همچون گذشته در دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری شرکت می‌کنند تا به دشمنان بفهمانند که همیشه برای دفاع از نظام آماده‌اند و با حضور پرشور خود در انتخابات صلابت و استواری در دفاع از آرمان های انقلاب اسلامی را به نمایش می‌گذارند.