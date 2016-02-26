به گزارش خبرنگار مهر، رای اولی ها در استان اردبیل در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری با حضور حداکثری و گسترده در پای صندوق های رای بر سرنوشت خود و کشور حاکم شدند.

نسل جدید انقلاب که امروز اولین حضور خود را در پای صندوق های رای تجربه می کردند نه تنها با آگاهی و بلوغ فکری و سیاسی به مشارکت خود معنا بخشیدند، بلکه با شور و شعفی وصف ناپذیر انتخابات استان اردبیل را رونق دادند.

حضور در انتخابات و همراهی و همدلی این جوانان با اهداف نظام و آرمانهای انقلاب امروز غلط بودن تفکر و باور بسیاری از کشورها و رسانه های غربی را که به گسسته شدن نسل های قبلی با نسل جدید تاکید داشتند، ثابت کرد و نشان داد که جوانان از راه و اندیشه های امام و شهدا عدول نمی کنند.

رای اولی ها و نسل جدید انقلاب و امام آمدند، رای دادند و تاکید کرد که هرگز صحنه ها و عرصه هایی که بر سرنوشت خود و کشور خود ارتباطی تنگاتنگ و گسست ناپذیر دارد، کوتاه نخواهند آمد و با حضور حداکثری به اهمیت و ارزش مشارکت خود مشروعیت خواهند بخشید.

رای اولی ها نشان دادند که بیش از نسل های قبلی انقلاب از بلوغ فکری و سیاسی برخوردار بوده و با آگاهی از موقعیت خطیر کشور در عرصه های جهانی و به عنوان سرمایه های ارزشمند، اصیل و بی پایان انقلاب به پشتیبانی از نظام و کشور خود در تمام صحنه های سرنوشت ساز حضور فعال و پویایی خواهند داشت.

اراده، هیجان، اشتیاق و شور و نشاط رای اولی ها امروز تمام شعب اخذ رای در اردبیل را مملو از غرور و شادی کرده بود و این حضور ثابت کرد که اگر نسل جدید در عرصه حاضر نبود، چیزی از انتخابات کم بود و جایگزین نداشت.

منتخبین مجلس به مطالبات رای اولی‌ها توجه کنند

یکی از رای اولی های اردبیل شرکت در انتخابات را لذت بخش ترین غرور ملی عنوان کرد و انگشتان رنگی خود را به نشانه آگاهی از شرایط کشور و شعور و شعور و بلوغ سیاسی به آسمان گرفت.

سمیه پناهی شرکت در انتخابات را در استمرار و تداوم انقلاب مهم توصیف کرد و افزود: ما پیرو آرمانها و ارزشهای اصیلی هستیم که بی شک رای من در تثبیت این ارزشها و شکل گیری دولت مقتدر تاثیر گذار خواهد بود و من از این مشارکت سیاسی احساس خوبی دارم.

وی همچنین وعده های انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی را یادآور شد و اضافه کرد: هم اکنون این حضور پرشور مردمی مطالبات بسیاری را در پی خواهد داشت که نمایندگان آینده باید به این مطالبات توجه ویژه ای داشته باشد.

پناهی فراهم شدن فضای باز انتخاباتی، رقابت شدید، تعدد نامزدها، حساسیت های به وجود آمده در جامعه و... را مهمترین دلیل حضور حداکثری مردم و بویژه رای اولی ها در انتخابات عنوان کرد.

وی اضافه کرد: انتخابات این دوره با شور و هیجانی که در بین مردم بویژه در بین جوانان دنبال می شود، گویای انتخاباتی نو و پرشکوه بوده و این شکوه را باید حماسه ای جاودان و بی نظیر خواند.

دستاورد روشن آرا جوانان در آینده کشور

یک جوان رای اولی دیگر که در شعبه اخذ رای حضور یافته بود به خبرنگار ما گفت: از اینکه رای من در آینده کشور و ملت تاثیرگذار می باشد خوشحالم و اطمینان دارم که تک تک آرای جوانانی امثال من در سرنوشت روشن و آینده کشور دستاورد مهمی به ارمغان خواهد آورد.

سراج محمدی گفت: اگر جوانان و نسل سوم کشور به خودباوری عمیق و هوشمندانه دست پیدا کنند، عرصه های تازه ای از پیشرفت و توسعه بدنبال خواهد داشت و انقلاب ما مقتدرتر از گذشته در دنیا خواهد درخشید.

وی تصریح کرد: قبل از حضور خود در پای صندوق های رای احساس ما جوانان بر این بود که تنها مسئولان در مدیریت و منابع کشور تصمیم گیری می کنند اما وقتی می بینند که تک تک آرای ما آینده کشور را تعیین می کند نتیجه گرفتم که مردم مدیریت مسئولان را معنا می دهند.

مسلم شهابی دیگر رای اولی استان اردبیل که در آخرین روز برای حضور در پای صندوق رای تصمیم گرفته است، بیان داشت: جوانان و مردم اردبیل با حضور حماسه ای و گسترده نباید اجازه دهند که دشمن جری شده و آن را به عنوان ضعف نظام تلقی کنند.

وی بلوغ سیاسی و مشارکت در تصمیم گیری های کشور را برتر و بالاتر از بلوغ سنی خود را عنوان کرد و یادآور شد: در این دوره از انتخابات هیچ بهانه ای برای عدم حضور مردم در پای صندوق های رای وجود ندارد و باید شاهد بالاترین میزان مشارکت باشیم.

استقبال رای اولی‌های واجد شرایط در این استان به گونه ای بی سابقه وبی نظیر است که تمام خبرنگاران رسانه های گروهی و رادیو تلویزیونی به حضور صد در صدی آنها در این مشارکت سیاسی تاکید کردند.

تاکید به انتخاب اصلح از سوی دانش‌آموزان

به گفته مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اردبیل در انتخابات امروز سه هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز رأی اولی واجد شرایط رای هستند.

صابر سپهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود شور و شوق وصف‌ناشدنی در بین نسل جدید و رای اولی که اکثرا دانش‌آموز هستند، تصریح کرد: اینکه دانش‌آموزان رأی اولی می‌توانند برای اولین بار در امور کلان جامعه خود مشارکت داشته باشند، اتفاق نیکویی است.

وی انتخابات را از برکات انقلاب اسلامی ایران دانست و افزود: همچنان که در انقلاب اسلامی و بعدها در دفاع مقدس دانش‌آموزان و فرهنگیان حضور پرشور داشته‌اند، در تمامی انتخابات نیز شور و مشارکت آگاهانه این قشر ستودنی است.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان به ‌ضرورت تحقیق و بررسی و انتخاب اصلح از سوی دانش‌آموزان تأکید کرد و متذکر شد: انتظار می‌رود دانش‌آموزان رأی اولی با دقت و مطالعات منسجم در این رویداد بزرگ مدنی مشارکت کنند.

وی انتخابات را تمرین دمکراسی دانست و تأکید کرد: چنانکه در انتخابات مجلس دانش‌آموزی، دانش‌آموزان یاد می‌گیرند با تصمیم‌گیری گروهی در امور خود دخالت داشته باشند، در انتخابات مجلس نیز این مهم تکرار می‌شود.

سپهری با اذعان به تحصیل ۲۳۵ هزار دانش‌آموز در استان متذکر شد: دانش‌آموزان رأی اولی اولین مشارکت خود در تعیین سرنوشت خود و کشورشان را امروز رقم خواهند زد.