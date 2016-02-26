شور انتخاباتی مردم ترفندهای دشمن را بی اثر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی ربانی در جمع نمازگزاران جمعه این شهر با اشاره به سخنان مهم مقام معظم رهبری در چند روز اخیر، به ترفندهای دشمنان برای تاثیر گذاری بر انتخابات اشاره کرد و افزود: دشمنان در سال های گذشته سعی کردند از طریق رسانه های خود حضور مردم را در پای صندوق های رای کمرنگ جلوه دهند ولی مردم با حضور پرشور خود هرباره آنها را ناکام گذاشتند.

وی افزود: ترفند دیگر آنها این بود که اینگونه به مردم القا کنند که نتیجه انتخابات از قبل مشخص است و رای آن ها نتیجه بخش نیست که در این توطئه خود نیز موفق نشدند و با بی توجهی مردم مواجه شدند.

ربانی ادامه داد: رهبری در سخنان خود به ایجاد فضای دو قطبی در انتخابات هشدار دادند و فرمودند: دشمنان سعی می کنند با ایجاد فضای دوقطبی اینگونه نشان دهند که در بین مردم نسبت به اصل انقلاب و آرمان ها و اصول امام خمینی(ره) دودستگی وجود دارد که این یک القای دروغین است و مردم انقلابی ایران در یک مسیر حرکت می کنند.

وی اضافه کرد: تنها یک دو قطبی در ایران وجود دارد و آن این است که غالب مردم در یک طرف قرار دارند و یک اقلیتی از جبهه استکبار نیز در یک سوی دیگر قرار دارد و اکثریت مردم نسبت به انقلاب اسلامی و آرمان ها و اصول امام خمینی(ره) وفادار هستند.

خطیب جمعه محلات با اشاره به ویژگی های یک نماینده اصلح خاطرنشان کرد: مردم ما نماینده ای می خواهند که متدین، متعهد، شجاع و مقاوم در برابر زیاده خواهی های استکبار، مدافع عزت و استقلال ملی، علاقمند واقعی به پیشرفت و معتقد به حرکت علمی کشور و استعدادهای جوانان، معتقد به اقتصاد درون زا، آشنا با درد مردم و مصمم به رفع مشکلات مردم باشد و به وظیفه قانونی خود عمل کند.

ربانی افزود: رهبری در سخنانشان هشدار دادند که طرح آمریکایی ها پس از برجام، مساله نفوذ و استفاده از نفوذی ها در ارکان نظام اسلامی است و مردم با هوشیاری و آگاهی این توطئه را نیز خنثی خواهند کرد و خصوصا کسانی که یک محور سیاسی در جامعه هستند باید مراقب باشند تا ادبیات دشمن را در جامعه اسلامی تکرار نکنند.

امام جمعه محلات از کاندیداها خواست پس از اعلام نتیجه انتخابات، به قانون تمکین کنند و به رای مردم احترام بگذارند و با هر کسی که به عنوان منتخب مردم برگزیده شد، همکاری و همدلی کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولین نظام اسلامی نیز باید از ملت قدردانی کنند و به واسطه این حماسه ای که می آفرینند، برای رفع مشکلات معیشتی و تحقق اقتصاد مقاومتی که تنها راه برون رفت از مشکلات اقتصادی است، تمام تلاش خود را به کار گیرند.

ربانی با اشاره به تحولات سوریه، تلاش آمریکا برای آتش بس را کمک به داعش و تکفیری ها خواند و افزود: مقاومت مردم سوریه، داعش و گروه های تکفیری را در معرض شکست قرار داده است و آمریکا، عربستان و ترکیه به دنبال آتش بس هستند تا تکفیری ها بتوانند تجدید قوا کنند و از شکست نجات یابند.

وی افزود: دولت سوریه نیز اعلام کرده آتش بسی را می پذیرد که مبارزه با داعش و تکفیری ها ادامه یابد و به صلاح ملت سوریه باشد.

امام جمعه محلات با اشاره به ایام فاطمیه، ضمن تسلیت به نمازگزاران، خطبه فدکیه را بسیار باارزش و دارای معانی بلند برشمرد و از مردم و نمازگزاران خواست با دقت زیاد، به این خطبه توجه بیشتری نمایند.

ربانی به روایتی از آن بانوی بزرگ اسلام اشاره کرد و افزود: حضرت فاطمه(س) می فرماید «هرکسی عبادت خالص خود را به نزد خدا انجام دهد و آن را تقدیم درگاه خداوند کند، خداوند نیز، برترین مصلحت ها را برای او فرو می فرستد» و این به آن معنی است که اگر ما خداوند را خالصانه عبادت کنیم، قطعا مصلحت الهی شامل حال ما خواهد شد.