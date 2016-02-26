کاظم غلامی در گفتگو با مهر گفت: خوشبختانه از زمان اخذ رای گیری تاکنون در حوزه انتخاباتی دهلران شمل شهرستان های دهلران، دره شهر، آبدانان و بدره روند انتخابات با کمال آرامش و نظم در حال برگزاری است.

وی اظهار داشت: تمام اعضای هئیت بازرسی در حوزه انتخابیه دهلران به صورت مستمر از شعب اخذ رای بازرسی می کنند و تاکنون هیچ گونه تخلفی مشاهده نکرده اند.

غلامی افزود: یکی سری گرازشات مردمی واصل شد که بلافاصله نیروهای بازرسی به محل اعزام و بعد از برسی، کذب بودن این گزارشات برای آنها محرض بوده است.

وی افزود: در حوزه انتخابیه دهلران ۲۳۰ نفر کار بازرسی دهلران را به عهده دارند که از این تعداد ۱۲ نفر جز هئیت بازرسی، ۲۰نفر سر بازرس و۱۹۸ نفر بازرس هستند و بر روند اجرای انتخابات نظارت دارند.

رئیس بازرسی حوزه انتخابیه دهلران افزود: باتوجه به اینکه سامانه هوشمند پیامکی ۳۰۰۰۳۵۳ بازرسی انتخابات سهبا مهیا شده شهروندان گزارشات خود را از طریق پیامک تخلفات را گراش دهند.

در حوزه انتخابیه دهلران هفت نامزد برای کسب یک کرسی به رقابت خواهند پرداخت که در این حوزه ۱۳۳ هزار و ۴۳۸ نفر واجد شرایط رای دادن هستند، ۱۹۶ شعبه اخذ رای در حوزه انتخابیه دهلران برقرار شده که از این تعداد ۸۸ شعبه ثابت، ۶۷ شعبه سیار و ۴۱ شعبه روستایی است.