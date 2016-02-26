استاندار کهگیلویه وبویراحمد رأی خود را به صندوق انداخت

به گزارش خبرنگار مهر، سیدموسی خادمی با اشاره به حضور پرشور مردم در انتخابات گفت: مجلس شورای اسلامی موثرترین نهاد کشور در تحقق و گسترش شعار انقلاب یعنی استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه مجلس مقتدر و آرمان گرا باید حاصل مشارکت گسترده آحاد مردم باشد، اظهار داشت: مجلس به تعبیر امام راحل عصاره فضایل ملت بوده و سرمایه ارزنده ای برای سرعت دادن به توسعه و پیشرفت همه جانبه کشور است.

خادمی اظهار داشت: امروز با حضور آگاهانه و پرشور مردم، دو رکن اصلی کشور یعنی مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تعیین می ‌شود.

استاندار با بیان اینکه مشارکت حداکثری مردم و رقابت پر نشاط گروه های مختلف در انتخابات نماد تحقق مردم سالاری دینی و الگوی جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: مسئولین نظام در مقابل دشمن به پشتیبانی مردم تکیه کرده است و این حضور بزرگترین سرمایه برای ما در مواجهه با تهدیدات دشمن است.

خادمی افزود: امروز روز سرنوشت سازی برای ملت ایران است و روزی است که مردم با انتخاب نمایندگان خود یک بار دیگر تجربه مردم سالاری دینی را در کشورمان به اثبات می رسانند.

استاندار از مردم خواست با حضور پرشور در پای صندوق های رای یک بار دیگر عظمت انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان دهند.