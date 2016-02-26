حضور پرشور مردم در انتخابات ضامن تشکیل مجلسی توانمند و قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید محمد سعید حسینی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: بدون شک حضور مردم در انتخابات دارای اهمیت ویژه ای است و انتظار می رود که در این دوره ما شاهد حضور پرشور مردم در عرصه انتخابات باشیم.

وی با اشاره به حضور و مشارکت خوب مردم کردستان در ساعات نخستین آغاز رای گیری بیان کرد: انتظار می رود که این حضور و مشارکت زمینه را برای تشکیل مجلس توانمند فراهم کند که تحقق این مهم بهترین فرصت برای توسعه بیشتر کشور است.

وی ضمن تقدیر از از مشارکت خوب مردم در عرصه سرنوشت‌ساز انتخابات، اظهار کرد: کاندیداهای منتخب بعد از ورود به مجلس مردم را فراموش نکنند و به وعده‌هایی که به مردم داده‌اند عمل نمایند.

امام جمعه موقت سنندج عنوان کرد: امیدواریم با مشارکت مردم در این صحنه بستر ورود افراد لایق که شایستگی ورود به عرصه سیاست و تصمیم‌گیری را دارند به مجلس راه پیدا کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رحمت خداوند متعال، بیان کرد: خداوند متعال جامعه بشریت را براساس حکمت و مرحمت خود یکسان نیافریده است، چرا که اگر انسان‌ها یکسانم خلق می‌شدند جهان به این زیبایی اداره نمی‌شد.

امام جمعه موقت سنندج گفت: خداوند تبارک و تعالی با تدبیر حکیمانه خود جامعه بشریت را به صورت جمعی خلق کرده که برخی از این جوامع به دلیل نیازهای متعدد به کمک و یاری سایر جوامع نیازمند هستند.

وی از زکات به عنوان یکی از ارکان مهم دین اسلام و شریعت پیامبر معظم اسلام یاد کرد و گفت: شهادتین و نماز خواندن و زکات از ارکان اصلی دین اسلام است.

امام جمعه موقت سنندج یادآور شد: حفظ حیات جمعی از بشریت نیازمند کمک الهی و یاری گروه دیگر است از این رو کمک به هم‌نوعان همواره از تاکیدات دین اسلام بوده و همه باید به این مهم توجه داشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم در مورد اهمیت زکات در جامعه اسلامی به عنوان یک ضرورت اشاره کرد و گفت: پیامبر مکرم اسلام (ص) می‌فرمایند پرداخت زکات امراض را از انسان‌ها دور و موجب حفظ مال در برابر آسیب‌ها می‌شود.

ماموستا حسینی عنوان کرد: اهمیت زکات تا به آن جایی است که خداوند تبارک و تعالی بر ادای زکات در کنار نماز تاکید و این مهم را در آیات متعدد قرآن کریم مورد تاکید قرار داده است.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور مردم در فعالیت های دینی و مذهبی، گفت: انتظار می رود که در سایه این حضور زمینه برای ترویج بیش از پیش آموزه های دینی و اسلامی در سطح جامعه فراهم شود.

