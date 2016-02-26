جای تربیت‌ اسلامی در بین جوانان خالی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدرضا ناصری در خطبههای این هفته نماز جمعه یزد با انتقاد از نهادهای آموزشی اظهار داشت: هشتم اسفندماه روز تربیت اسلامی نامگذاری شده اما متاسفانه جای آموزشهای اسلامی در بین جوانان و نوجوانان ما خالی است.
وی با بیان اینکه تربیتهای اسلامی باید بر اساس اخلاق و تفکر اسلام و فطرت خداوندی باشد، ادامه داد: متاسفانه در بین جوانان و نوجوانان ما توجه چندانی به مقوله آموزش اسلامی نمیشود.
خطیب جمعه یزد افزود: مدارس، خانوادهها، آموزشگاهها، دانشگاهها فعالیتی در این زمینه ندارند و حتی کتابی در این زمینه منتشر نشده که نهادهای آموزشی بتوانند از آن بهره ببرند که این نوعی کم کاری در نظام جمهوری اسلامی است.
وی اضافه کرد: برعکس ما که در این نظام در این زمینهها کم کاریم و ضعف زیادی داریم، دشمن با شروع سن آموزش در کودکان ما و حتی پیش از آن نیز برای دینگریزی و دینستیزی فرزندان ما برنامه ریخته و حتی با پیشرفت تکنولوژی در عصر ارتباطات شدت بیشتری هم به خود گرفته است.
آیتالله ناصری با بیان اینکه دشمن سعی دارد فطرت شیطانی را در انسانها تقویت کند ادامه داد: دشمن بر اساس غریزهای که در انسان وجود دارد تلاش میکند و به هر شکلی که بتواند به موفقیت برسد.
کاندیداها از قانون تمکین کنند
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از مردم به دلیل حضور گسترده و پرشور در پای صندوقهای رای گفت: در نظام جمهوری اسلامی، اصل مردم هستند و همواره باید به مردم توجه داشت و مشکلات مردم را حل و فصل کرد.
نماینده ولی فقیه در یزد افزود: کاندیداهایی که به مجلس دهم راه پیدا میکنند به تصویب و نظارت قوانین موثر و مفید برای کشور در نجات کشور از رکود گام بردارند.
وی گفت: همچنین کسانی هم که رای نمیآورند و انتخاب نمیشوند با تمکین از قانون و به دور از دسیسههای دشمن و نفاق و دو رویی، تجربیات خود را در اختیار دیگران بگذارند.
اصلاح قانون تجارت و کسب و کار
خطیب این هفته نماز جمعه شهر یزد همچنین از اجرای اقتصاد مقاومتی به عنوان بزرگترین کارهای نمایندگان مجلس دهم یاد کرد و گفت: نمایندگان باید پیگیر اجرای بندهای آن در کشور باشند.
وی همچنین با اشاره به خروج کشور از رکود و کمک به رونق اقتصادی ادامه داد: کار اصلی نمایندگان وضع قوانین و نظارت بر اجرای آن است لذا باید قوانینی وضع کنند تا ضمن جلوگیری از حراج اموال مردم و معادن کشور، تلاش کنند تا در اختیار اهل آن قرار گیرد.
آیتالله ناصری ادامه داد: نمایندگانی که به مجلس راه پیدا میکنند در اصلاح قانون تجارت کشور بکوشند و قوانین که مانع تولید و توسعه کسب و کار کشور است را اصلاح کنند.
وی بیان داشت: نمایندگان پس از ورود به مجلس، خود را درگیر حزب و گروه چپ و راست و فقط به مشکلات مردم توجه داشته باشند.
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