به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی در خطبه های این هفته نماز جمعه در مصلای الغدیر خرم آباد با سفارش مردم به تقوای الهی اظهار داشت: بهترین عامل بصیرت و رهایی از مشکلات، تقوا است.

وی تصریح کرد: پیامبر گرامی اسلامی در روایتی می فرمایند چند چیز غفلت را از دل می برد و آن چیزها تقوا و خداترسی، قرائت قرآن، روزه گرفتن و مقید بودن به مسواک زدن است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان گفت: مردم ا شور و اشتیاق و علاقمندی حماسه جدیدی را خلق می کنند و امروز برخلاف انتخابات گذشته از ابتدای صبح صف های رای طولانی تشکیل شده است.

اجتماع باشکوه و اشتیاق فراوان لرستانی برای رای دادن

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه اجتماع باشکوه برای رای دادن و اشتیاق فراوان در بین مردم لرستان شکل گرفت است، تصریح کرد: این موضوع بسیار مبارک است و برای دشمنان بسیار سخت و سنگین است.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مردم در سال همدلی و همزبانی و در هفتم اسفندماه همدلی و همزبانی خود را به رخ دنیا کشیدند، افزود: مردم با حضور در انتخابات نشان دادند که وفادار به انقلاب هستند و بر ارزش ها ایستادگی می کنند.

وی با اشاره به اینکه امروز روز بسیار مهم و سرنوشت سازی است، گفت: یکی از ترفندهای دشمن این بود که مردم را مایوس کنند و اما مردم بصیرت، هوشمندی و آگاهی خود را به رخ دنیا کشیدند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه دشمنان به دنبال ایجاد تفرقه و دوقطبی در جامعه بودند و بر طبل جریان دو قطبی کردن مجلس و ملت می زدند، تصریح کرد: دشمنان حرف مجلس دولتی و ضد دولتی یا جریان های تندرو و میانه رو را می زدند و این چنین دوقطبی های دروغینی را تبلیغ می کردند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مردم سخن شان این است که پای انقلاب ایستاده ایم، افزود: مردم به دنبال تشکیل مجلس انقلابی، معتقد و متعهد هستند و مجلسی می خواهند که مرعوب دشمن و امریکا نشود.

وی با اشاره به اینکه مردم یک مجلس ضد آمریکایی و انگلیسی تشکیل خواهند داد، اظهار داشت: به فضل الهی چنین مجلسی تشکیل می شود و نقشه های دشمنان نقش برآب خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه با بیان اینکه امروز دو وظیفه بزرگ داریم، تصریح کرد: اولین وظیفه همه ما رای دادن است.

حفظ امنیت و آرامش پس از انتخابات شرط تکمیل انتخابات است

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه رای دادن تکلیف و واجب عینی بوده و بر تک تک ما لازم است در انتخابات شرکت کنیم، افزود: وظیفه دوم ما این است که نمایندگان اصلح یعنی نمایندگانی که به فکر مردم و معیشت آنان باشند را انتخاب کنیم.

وی با اشاره به اینکه نمایندگانی را باید انتخاب کنیم که معتقد به اسلام و قوانین آن باشند، گفت: مردم به کسانی که اعتقادی به قوانین اسلام ندارند رای نمی دهند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه کسی که احکام اسلام را به باد تمسخر می گیرد و آنها را بی عدالتی می داند در مجلس می خواهد چکار کند؟ تصریح کرد: امروز باید حواسمان باشد افرادی که تعهد و التزام شان به اسلام و ولایت فقیه ثابت شده است را انتخاب کنیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه مردم توجه داشته باشند که رای خود را کامل بدهند، افزود: هم در انتخابات مجلس خبرگان و هم در انتخابات مجلس شورای اسلامی باید رای خود ا کامل بدهیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع توقع مردم از مجلس و نمایندگان منتخب اظهار داشت: از فردا که اسامی برندگان و نمایندگان منتخب اعلام می شود زمان عمل کردن به حرف ها می رسد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه نمایندگان مجلس نباید مردم را فراموش کنند، تصریح کرد: پس از برگزاری انتخابات مهم ترین مسئولیتی که همه ما داریم این است که آرامش و امنیت جامعه را حفظ کنیم و از اینکه سلامت انتخابات را زیر سوال ببریم خودداری کنیم.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه کسانیکه رای می آورند باید به مردم خدمت کنند و کسانیکه رای نیاورده اند نیز به وظیفه و تکلیف خود عمل کرده اند و نباید کار خلاف شرع، شعور سیاسی و قانون انجام دند، افزود: مهم ترین وظیفه همه این است که آرامش و امنیت جامعه را حفظ کرده و سلامت انتخابات را زیر سوال نبرند.

وی با اشاره به اینکه پس از برگزاری انتخابات نباید کینه و کدورتی ایجاد شود و همه باید در راستای پیشرفت کشور قدم برداریم، اظهار داشت: شرط تکمیل انتخابات حفظ امنیت و آرامش پس از برگزاری انتخابات است.

بهترین روش تربیت، تربیت دینی بر محور قرآن

خطیب جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود به شنبه هشتم اسفندماه روز امور تربیتی اشاره کرد و گفت: تربیت به معنای رشد و پرورش دادن استعدادهای درونی انسان است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه عوامل فراوانی در تربیت انسان موثر است، تصریح کرد: خانواده، محیط و دوستان، مدرسه و معلمان از جمله عوامل اثر گذار در تربیت انسان است.

وی با تاکید بر اینکه دشمنان به دنبال این هستند که تربیت دینی را از بین ببرند، افزود: دشمنان با ابزارهای فرهنگی دائما نسل جوان و نوجوان را هدف قرارداده اند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه بهترین وقت تربیت فرزندان دوران جوانی و نوجوانی است، گفت: تربیت فرزندان خود را اصل بدانیم و برای آن وقت بگذاریم.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: بهترین روش تربیت، تربیت ینی بر محور قرآن و عترت است.

طرح آتش بس سوریه، آتش فتنه را بیشتر می کند

وی همچنین به موضوع طرح آتش بس در سوریه اشاره کرد و بیان داشت: پس از پنج سال توافقی صورت گرفته تا یک آتش بس اعلام شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه برخی کشورهای مرتجع عرب به دنبال این هستند از این فرصت استفاد کنند و گروه های تکفیری و داعش را تقویت کنند، تصریح کرد: نباید زمینه برای مجهز شدن و آماده شدن مخالفان و گروه های مبارز علیه دولت بشار اسد فراهم شود چراکه این امر خطرناک است.

آیت الله میرعمادی یادآور شد: این آتش بس نه تنها کمکی به صلح سوریه نمی کند بلکه آتش فتنه را بیشتر می کند.