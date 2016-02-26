آرای مردم مهر تائید وفاداری امت ایران به نظام و خون شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور در خطبه های نمازجمعه و همزمان با برگزاری انتخابات سرنوشت ساز دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره خبرگان رهبری در مسجد جامع این شهر، ضمن تقدیر از حضور پرشور و حماسی مردم این شهرستان در انتخابات هفتم اسفندماه، بیان داشت: براساس گزارش هایی که رسیده حضور مردم در پای صندوق های رای بسیار چشمگیر بوده و مردم به وظیفه انقلابی خود عمل می کنند و این در حالی است که هنوز نیمی از ساعات گشایش صندوق های اخذ رای تا غروب آدینه باقی مانده است.

وی افزود: شرکت مردم در این حماسه بزرگ تجدید میثاق با آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، شهدای گرانقدر، بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و لبیک به ندای مقام معظم رهبری است تا پیامی روشن، مبنی بر ایستادگی ملت غیور ایران اسلامی پای ارزش های انقلاب را به گوش جهانیان برساند.

ملت ایران شایسته بهترین ها هستند

امام جمعه میامی، شرکت در انتخابات را وظیفه ای دینی و ملی خواند و گفت: آن دسته از مردم که تا کنون رای خود را به صندو ق ها نیانداخته اند در فرصت باقی مانده با شور و شعور در شعب اخذ رای حضور یابند که این کار آنها نوعی عبادت است و در اجرای آن، به تاسی از مقام معظم رهبری، باید تعجیل کرد.

صفایی پور با اشاره به اینکه انتخابات سرنوشت ملت را رقم می زند لذا از این منظر اهمیت فوق العاده ای دارد، ابراز داشت: مشارکت حداکثری در انتخابات می تواند به حفظ نظام و ارزش های انقلاب اسلامی کمک شایانی کند و از سوی دیگر نیز توطئه های دشمنان اسلام را خنثی خواهد کرد.

وی افزود: البته باید توجه داشت که نمایندگان منتخب مردم در روز هشتم اسفندماه و پس از اعلام نتایج، می بایست به فکر مطالبات و مشکلات مردم ایران اسلامی باشند و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند چرا که این مردم بارها و بارها نشان داده اند، شایسته بهترین ها هستند.

انسان بدون اخلاق موفق نمی شود

امام جمعه میامی ضمن گرامیداشت هشتم اسفندماه، روز ملی امور تربیتی و با اشاره به اهمیت تعلیم و تربیت از منظر قرآن و دین مبین اسلامی، گفت: انسان بدون اخلاق در هیچ کاری موفق نمی شود لیکن تربیت و تعلم از عنفوان می بایست مورد توجه و عنایت والدین قرار گیرد چرا که در سنین نونهالی، فرزندان بیش از هر زمانی نیازمند تربیت معنوی، دینی و اسلامی هستند.

صفایی پور با بیان اینکه اخلاق مداری دو جنبه درونی و بیرونی(اجتماعی) است، بیان داشت: رعایت حقوق شهروندی همان اخلاق برونی است که می بایست توسط مردم و مسئولان مورد توجه قرار گیرد تا در جامعه اسلامی به کجراهه نرویم.

وی با تاکید بر اینکه مسئولان و مردم با دوری از تجملات می توانند بخش زیادی از مشکلات را برطرف کنند، افزود: دوری از اخلاق های ناپسند که زاده زندگی ماشینی قرن بیست و یکمی هستند مانند تجملات فناورانه به منازل می تواند بنیان خانواده و در نهایت جامعه را با سستی مواجه سازد لذا خانواده ها می بایست به این نکته توجه ویژه داشته باشند.

حضور مردم در پای صندوق های اخذ رای دشمنان را سر افکنده کرده است

امام جمعه موقت دامغان نیز در آیین نماز عبادی سیاسی جمعه شهر دامغان در محل مصلی امام خمینی (ره) این شهر بابیان اینکه حضور پرشور مردم در پای صندوق های اخذرای، دشمنان را سر افکنده کرده است، گفت: ملت ایران با شرکت فعال خود در انتخابات قلب رهبری انقلاب را شاد و حماسه ای دیگر خلق کردند.

حجت الاسلام محمدحسن رستمیان به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی اشاره داشت و افزود: آنچه را که مقام معظم رهبری خواست و بارها برآن تاکید داشتند این بود که مردم در پای صندوق های اخذرای حضوری فعال داشته باشند و همه شاهد بودیم که ملت ایران نیز از دقایق اولیه امروز به این مهم لبیک گفته و آن را پاسخ دادند.

وی اضافه کرد: هرچه حضور و مشارکت ما در پای صندوق های اخذ رای بیشتر باشد اهداف و ترفندهای دشمنان یک به یک نقش برآب می شود.

انتخابات عزت و سربلندی برای ملت

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان دامغان افزود: انتخابات عزت و سربلندی برای ملت ما رقم می زند و این مهم با حضور و مشارکت فعال ملت در انتخابات رقم می خورد.

رستمیان به بحث انتخاب فرد اصلح نیز پرداخت و اظهار داشت: اصل انتخابات خود یک موضوع مهم و با اهمیت است و انتخاب اصلح نیز یک تکلیف است که باید به آن توجه ویژه داشت.

وی یادآور شد: نباید به خاطر بعضی از مسائل قومیتی به انتخاب نماینده اصلح توجه نکنیم و از آن غافل شویم که اگر این کار مورد غفلت واقع شود بدانیم به تکلیف خود عمل نکرده ایم.

کاندیدا با قانون مداری در ایام تبلیغات سنگ تمام گذاشتند

امام جمعه موقت دامغان با تقدیر از کاندیدا دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و طرفداران و حامیان آنان افزود: شور حماسی با تبلیغات انتخابات ایجاد شد و در ایجاد این شور و حماسه کاندیدا و حامیان ایشان نقش پررنگ داشتند.

وی گفت: امیدواریم پس از اعلام نتایج انتخابات در روز شنبه رقابت انتخاباتی به رفاقت تبدیل شود و همه در سایه اتحاد و وحدت به رشد و توسعه شهرستان کمک کنند.

رستمیان همچنین به سالروز تاسیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به فرمان امام راحل در نهم اسفند سال ۵۸ و برگزاری آیین نکوداشت و تجلیل از مقام شامخ عالم وارسته و متقی حجت الاسلام سید محمود ترابی امام جمعه سابق دامغان در روز پنج شنبه ۱۳ اسفند ماه سالجاری در محل مسجد جامع دامغان مطالبی بیان کرد.