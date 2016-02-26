۵۵ صندوق در حال جمع آوری آرای مردم میاندرود است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسطو قادری ظهر جمعه با حضور در شعبه اول بخش مرکزی واقع در حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) میاندورود افزود: در جمهوری اسلامی انتخابات عرصه مشارکت مدنی مردم در سرنوشت کشور است و مردم نیز همیشه اثبات کردند که پای این انقلاب و نظام هستند.
وی بیان اینکه امیدواریم امروز نیز شاهد حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رأی باشیم افزود: شهرستان میاندورود اقدامات امنیتی و انتظامی کامل را برای حضور باشکوه مردم فراهم کرده است.
قادری، تعداد صندوقهای اخذ رأی شهرستان میاندورود را ۵۵ صندوق اعلام کرد.
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