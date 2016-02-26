آیت الله باریک بین الگویی اخلاقی و رفتاری برای مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر جمعه پس از بازدید از چند حوزه رای گیری در شهر قزوین به همراه ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان، جمال انصاری رئیس دادگستری، بابایی مدیرکل اطلاعات، رضایی مدیرکل حوزه استاندار و سجادفر مدیرکل انتظامی و امنیتی به دیدار آیت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین رفت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

استاندار قزوین در این دیدار اظهارداشت: پس از اینکه رای خود را به صندوق انداختیم تصمیم گرفتیم شرکت در انتخابات را با دیدار جناب عالی تکمیل کنیم.

وی افزود: دکتر صالحی معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در هفته گذشته به قزوین سفر کرد بلافاصله درخواست دیدار با شما را داشت و این عشق و علاقه مسئولان عالیرتبه کشور به جمابعالی برای ما موجب افتخار است.

استاندار یادآورشد: شخصیت، رفتار و منش حضرتعالی در بین همه گروه ها و شخصیت ها زبانزد است و الگویی برای همه ما و روحانیون است.

همتی تصریح کرد: مدیران استان در دیدار با آیت الله باریک بین انرژی می گیرند لذا وظیفه خود می دانیم به طور مرتب ضمن دیدار با شما از بیانات و توصیه های اخلاقی و دینی تان بهره مند شویم زیرا وجودتان برای استان ارزشمند و مغتنم است.

استاندار در پایان از آیت الله باریک بین بخاطر صدور بیانیه برای دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.