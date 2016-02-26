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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۴:۵۶

استاندار قزوین:

آیت الله باریک بین الگویی اخلاقی و رفتاری برای مدیران است

آیت الله باریک بین الگویی اخلاقی و رفتاری برای مدیران است

قزوین- استاندار قزوین گفت: رفتار، اخلاق و منش آیت الله باریک بین الگویی عملی برای مدیران است.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر جمعه پس از بازدید از چند حوزه رای گیری در شهر قزوین به همراه ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استانداری، حجت الاسلام صادقی نیارکی دادستان، جمال انصاری رئیس دادگستری، بابایی مدیرکل اطلاعات، رضایی مدیرکل حوزه استاندار و سجادفر مدیرکل انتظامی و امنیتی به دیدار آیت الله باریک بین نماینده سابق ولی فقیه و امام جمعه قزوین رفت و با ایشان دیدار و گفتگو کرد.

استاندار قزوین در این دیدار اظهارداشت: پس از اینکه رای خود را به صندوق انداختیم تصمیم گرفتیم شرکت در انتخابات را با دیدار جناب عالی تکمیل کنیم.

وی افزود: دکتر صالحی معاون رییس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در هفته گذشته به قزوین سفر کرد بلافاصله درخواست دیدار با شما را داشت و این عشق و علاقه مسئولان عالیرتبه کشور به جمابعالی برای ما موجب افتخار است.

استاندار یادآورشد: شخصیت، رفتار و منش حضرتعالی در بین همه گروه ها و شخصیت ها زبانزد است و الگویی برای همه ما و روحانیون است.

همتی تصریح کرد: مدیران استان در دیدار با آیت الله باریک بین انرژی می گیرند لذا وظیفه خود می دانیم به طور مرتب ضمن دیدار با شما از بیانات و توصیه های اخلاقی و دینی تان بهره مند شویم زیرا وجودتان برای استان ارزشمند و مغتنم است.

استاندار در پایان از آیت الله باریک بین بخاطر صدور بیانیه برای دعوت مردم به حضور و مشارکت گسترده در انتخابات تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 3566501

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