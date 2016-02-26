استاندار چهارمحال و بختیاری از فعالیت ستاد انتخابات بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی پیش از ظهر جمعه از فعالیت ستاد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در استانداری چهارمحال و بختیاری بازدید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این بازدید روند فعالیت ستاد اجرایی انتخابات استان چهارمحال و بختیاری برسی کرد.

وی در این بازدید در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون حضور مردم در انتخابات بسیار خوب بوده است و طی برسی ها بیش از 85 هزار نفر از ابتدای صبح تاکنون در انتخابات شرکت کرده اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: هم اکنون وضعیت اجرای انتخابات بسیار خوب ارزیابی می شود و مشکلی تاکنون در خصوص برگزاری انتخابات به وجود نیامده است.

قاسم سلیمانی دشتکی ادامه داد: امیدواریم مردم بار دیگر با حضور حماسه ای خود در انتخابات وحدت و یکپارچگی خود را در جهان نشان دهند و موجب اقتدار نظام اسلامی ایران شوند.

استان چهارمحال و بختیاری دارای چهار حوزه انتخابیه شهرکرد( سامان، بن، فرخ شهر) فارسان(کوهرنگ، اردل، کیار)، بروجن و لردگان است که چهار نماینده از این استان راهی مجلس شورذای اسلامی می شود.

همچنین استان چهارمحال و بختیاری دارای یک کرسی در مجلس خبرگان است.