تخلف انتخاباتی در البرز گزارش نشده است

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات استان، عباداله کامکار در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه تدابیر لازم برای برگزاری انتخابات سالم مهیا است، گفت: روند اجرایی این دوره از انتخابات به صورت مستمر کنترل می شود.

وی به اطلاعیه وزارت کشور مبنی بر حضور نمایندگان نامزدهای انتخاباتی در شعب اخذ رای اشاره کرد و گفت: طبق قانون تنها نمایندگان نامزدهای انتخاباتی می توانند در شعب اخذ رای حضور داشته باشند و نامزدها باید تنها برای ارائه رای مراجعه کنند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان البرز با تاکید بر اینکه نامزدی که به این مورد قانونی بی توجه باشد عمل خلاف قانون انجام داده است، گفت: نامزدهای انتخاباتی به قانون احترام بگذارند و از ورود خدشه به انتخابات خودداری کنند.

کامکار با تاکید بر اینکه ۳ گروه بازرسی وجود دارد، گفت: در این سه گروه بازرسان پای صندوق رای، سربازرسان که به ازای هر ۱۰ صندوق اخذ رای یک سربازرس پیش بینی شده و بازرسان ارشد حضور دارند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان البرز در پایان گفت: تا کنون در استان تخلفی منعکس نشده است.