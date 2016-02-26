به‌ گزارش خبرنگار مهر، شبکه‌ روداوو خبر اخذ رای رهبر انقلاب اسلامی را در اولین دقایق حضور ایشان در پای صندوق‌های رای بازتاب داده‌ است.

روداو به‌ نقل از رهبر معظم انقلاب نوشت: هر کسی که ایران را دوست دارد، جمهوری اسلامی را دوست دارد، هر کسی که شکوه، عظمت و عزت ملی را دوست دارد، در انتخابات شرکت کند.

همچین آژانس خبری پی یو کی میدیا سخنان رئیس جمهور ایران، حجه‌الاسلام حسن روحانی را بازتاب داده‌ است و نوشت: دولت آرای مردم را امانتی بزرگ می‌داند و برای حراست از این امانت، همه توان خود را به کار می‌گیرد.

پایگاه‌ خبری روزنامه‌ کثیرالانتشار آوینه‌ هم در گزارشی به‌ بررسی مشارکت گسترده‌ کُردهای ایران در انتخابات ۷ اسفند پرداخته‌ است و نوشت: مردم کردستان ایران بار دیگر میان رای دادن و رای ندادن، با حضوری گسترده‌ در پای صندوق‌های رای به‌ کاندیدهای خویش رای دادند.

این روزنامه‌ در انتهای گزارش خویش به‌ سخنان آیت الله‌ محمدحسین شاهرودی، نماینده‌ ولی فقیه‌ در کردستان پرداخته‌ و به‌ نقل از وی نوشت: از همه‌ مردم کردستان می خواهم که‌ رای بدهند چون حصور آنان نتایج مثبت فراوانی برای این استان به‌ دنبال خواهد داشت.

همچین روزنامه‌ باس نیوز همزمان به‌ منتشر کردن خبر آغاز بکار انتخابات در ایران در گزارشی تفصیلی به‌ آمارهای وزارت کشور پیرامون شعب رای و صندوق‌های رای در استان‌های ایران پردا‌خته‌ است.