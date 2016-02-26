خبرگزاری مهر، گروه استانها- میترا بهرامی: «میزان رأی ملت است» و «انتخابات، تجلی اراده ملت». این همان چیزی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد تأکید و توجه رهبری و رأس نظام بوده است.
در این میان با تأکیدات مقام معظم رهبری، تمام مردم در انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز به دنبال ایجاد شور و نشاط انتخاباتی بوده و نامزدهای مختلف که خود را آماده خدمت به مردم میدانستهاند برای داغ کردن تنور انتخابات به میدان آمده و تلاش کردهاند.
در پی بررسی صلاحیت نامزدها و اعلام اسامی تأییدشدگان که البته تعدادی از آنها به منظور حمایت از نامزدهای همفکر خود یا به دلایل دیگر از صحنه انتخابات کنارهگیری کردند، حامیان هر یک از نامزدها که مثل همیشه قشر جوان بخش اعظم این جمعیت را تشکیل میداد، دست به کار شدند و به تبلیغ اقدامات پیشین و برنامههای پیش روی نامزد مورد حمایت خود پرداختند.
با پایان یافتن مهلت انجام تبلیغات، هیجان برای روز موعود بیشتر و بیشتر میشد و حالا دیگر مردم افراد مورد نظرشان را به عنوان وکیل خود در خانه ملت یا نماینده خود در مجلس خبرگان رهبری انتخاب کرده بودند.
صبح روز جمعه هفتم اسفندماه که فرا رسید بسیاری از مردم به تبعیت از رهبر معظم انقلاب در نخستین دقایق آغاز انتخابات، پای صندوقهای رأی حاضر شدند و حتی برخی نیز پیش از آغاز زمان قانونی انتخابات، برای این کار به انتظار نشسته بودند.
رضایی ۳۷ ساله، یکی از این افراد است که در قزوین برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان انتظار میکشد.
او به خبرنگار مهر میگوید: دیگر برای ما از همیشه روشنتر شده است که عدهای منتظر فرصت هستند تا در اداره امور کشور ما دخالت کنند و این در حالی است که ایران همیشه نشان داده است میتواند امور مملکت خود را به بهترین نحو به پیش ببرد.
وی اضافه میکند: ایران بهترین سرمایههای انسانی را دارد که بخش اعظم آن را جوانان تشکیل میدهند و از همین رو نیازی به دخالت دیگران نداریم.
رضایی ادامه میدهد: هر جا که نیاز باشد از توان و ظرفیت جوانان خود برای حل مشکلات کمک میگیریم؛ چرا که جوانان ما به طور عمده تحصیلکرده هستند و در بخشها و حوزههای مختلف تخصص دارند.
بانوی دیگری هم که به تازگی از شعبه اخذ رأی بیرون آمده است، بیان میکند: وقتی رسانههای بیگانه میخواهند در خصوص انتخابات ما اظهار نظر کنند و برای مردم ایران تعیین تکلیف کنند، مشخص میشود که به دنبال منفعتی در این انتخابات هستند.
کریمی عنوان میکند: آنها غافل از این هستند که این قبیل کارها باعث هوشیاری بیشتر مردم میشود و این مدعیان دروغین را از اهداف مورد نظر خود دورتر میکند.
وی خاطرنشان میکند: وضعیت کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه نشان میدهد که کشورهای استکباری قصد نفوذ به ایران را دارند؛ اما تا زمانی که مردم ما آگاه به حقوق و عزت خود باشند، چنین چیزی تحقق نمییابد.
این بانوی ۴۷ ساله تصریح میکند: با هوشیاری، آگاهی و حضور در صحنه است که دشمنان به عقب رانده میشوند و از ورود دشمنان ما به خاک ایران جلوگیری به عمل میآید.
همسر این بانوی قزوینی هم که وی را همراهی میکند، به خبرنگار مهر میگوید: این خاک به همین سادگیها حفظ نشده و سالها پیش، همین کشورهایی که امروز در پشت نقاب فریبنده دلسوزی، برای ایران نقشه میکشند، کوچکترین امکانات را از ایران دریغ کرده و با صدام و آمریکا متحد شده بودند تا انقلاب نوپای ایران را از پای درآورند.
جوادی بیان میکند: در آن سالها مردان و زنان ما با اتحاد و همدلی برای حفظ انقلاب تلاش کردند و از بهترین داشتههای خود گذشتند و اکنون نوبت ماست که با حضور بهموقع و هوشمندانه خود مانع از به هدر رفتن زحمات آنان شویم.
احمدی هم که امسال برای نخستین بار رأی میدهد و یک رأیاولی است، به انگشت خود که با جوهر، رنگی شده است، اشاره میکند و میگوید: دوست دارم در انتخابات شرکت کنم و به نامزدی که به نظرم میتواند نماینده خوبی برای آینده من باشد رأی دهم.
وی خاطرنشان میکند: خودم جوان هستم و در عین حال که به تجربه نامزدهای مسنتر احترام میگذارم، اما دوست دارم نمایندهام جوان باشد تا بتواند بهتر به خواستههای من و امثال من رسیدگی کند؛ زیرا نماینده من باید توانایی دوندگی و پیگیری مسائل مختلف را داشته باشد و تا زمانی که خواستههای برحق مردمش را جامه عمل نپوشانده است، از پای ننشیند.
این رأیاولی یادآور میشود: در دورههای پیشین انتخابات هم به ستادهای نامزدها سر میزدم و در تبلیغات یا کارهای دیگری که از دستم برمیآمد، کمک میکردم؛ اما این دوره چون میدانستم خودم نیز قادر به رأی دادن و انتخاب هستم، شور و حال دیگری داشت.
احمدی تصریح میکند: این شور و حال و نتیجهای که به آن امید داریم، ارزش آن را داشت که شبها و روزها کمتر استراحت کنم؛ زیرا آینده ما در گروه انتخاب صحیح خود و اطرافیانمان است.
حسینی، از بازاریان قدیمی قزوین است که برای انداختن رأی خود در پای صندوق حضور پیدا کرده است و با نیت قربه الی الله رأی خود را در صندوق میاندازد.
وی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان میکند: خواسته من از نمایندگانی که انتخاب میشوند این است که مسائل اقتصادی مردم را مد نظر قرار دهند و تا حد امکان برای آن بکوشند؛ چرا که امروز قشرهای مختلف با مشکل اقتصاد و معیشت دست به گریبان هستند.
این مرد ۷۲ ساله اضافه میکند: باید نماینده ما از بین کسانی انتخاب شود که درد مردم را چشیده باشد و با مشکلات آنها از نزدیک آشنا باشد و خودم با چنین معیارهایی نامزد مورد نظرم را انتخاب کردم.
حسینی تصریح میکند: از آنجا که این نامزد را میشناسم و میدانم که همواره تقوا و دغدغه جوانان را داشته است، شخصیت او را قبول دارم و مطمئن هستم در صورت ورود به مجلس هیچگاه در پیگیری امور مردم کوتاهی نمیکند.
مرد جوانی هم که در مسیر رفتن به سمت شعبه اخذ رأی است، به خبرنگار ما میگوید: من و بسیاری از جوانان مثل من برای زندگی خود مشکل داریم و مهمترین آنها اشتغال و ازدواج است که تا وقتی حل نشود، بسیاری از مشکلات جامعه همچنان پا بر جا میماند.
صفاری خاطرنشان میکند: برای این دوره از انتخابات تلاش کردم بهترین گزینه را با تعقل و تحقیق و انصاف انتخاب کند؛ کسی که آگاه به مسائل حاکم بر کشور، پرانرژی و در عین حال جوان باشد و درد دیگران را درد خود بداند.
وی ادامه میدهد: جناحبندی سیاسی برایم بسیار حائز اهمیت بود؛ اما مهمتر از آن تخصص و اعتقادات نماینده بود که بتواند از آن برای خدمت به مردم کمک بگیرد.
بر پایه این گزارش، حال که مردم ما همچون همیشه برای روسفید کردن مملکت خود و روسیاه کردن دشمنان مملک پای در عرصه نهاده و با اعتماد به نامزها، آنان را به عنوان نماینده خود انتخاب میکنند، خوب است نامزدهایی هم که قرار است با این انتخاب مردم به مجلس راه پیدا کنند، قدر چنین مردمی را بدانند و از جان و دل برایشان مایه بگذارند؛ چرا که اینچنین مردمی به راستی نعمت هستند و باید وجودشان را قدر دانست.
بیشک راه قدردانی از نعمتهای خدا، نه تنها دغدغه زبانی بلکه عمل و خدمت به خلقالله است.
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