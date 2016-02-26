استاندار ایلام از شعب اخذ رای شهرستان ایوان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مروارید ظهر جمعه با سفر به شهرستان ایوان، از شعب اخذ رای مستقر در دبستان عصمت، مسجد حضرت ابوالفضل (ع)، آموزشگاه سپیده، مسجد جامع و مدرسه شهید فروزان رضایی شهر ایوان بازدید کرد.

همچنین وی با حضور در بخش چوار در جریان حضور مردم و روند رای گیری در این بخش قرار گرفت.

استاندار ایلام در این بازدید با ابراز رضایت از نظم و ترتیب ایجاد شده برای برگزاری انتخابات پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در بیشتر شعب اخذ رای این استان، افزود: همه عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی بر اساس وظایف محوله فعالیت می کنند و نظم و آرامش خوبی در صندوق های رای برقرار است.

مروارید پیش بینی کرد با توجه به حضور گسترده مردم از ساعات ابتدایی شروع رای گیری میزان مشارکت در این استان بالا باشد.

در استان ایلام با گستره ۲۰ هزار کیلومتر مربعی و حدود ۵۹۰ هزار نفر جمعیت، هم اکنون رقابت ۳۱ نامزد در حوزه انتخابیه ایلام برای کسب دو کرسی و هفت نامزد در حوزه انتخابیه دهلران برای کسب یک کرسی آغاز شده است.

بیش از ۴۳۴ هزار نفر در استان که کمتر از یک درصد واجدان شرایط در کشور هستند می توانند آرای خود را به ۵۳۱ صندوق اخذ رای برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ۵۳۱ صندوق پنجمین دوره انتخابات خبرگان رهبری بریزند.