نمایندگان دنبال کاهش آسیب های اجتماعی باشند/استکبار به لرزه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه در خطبه‌های سیاسی و عبادی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود پس از راهیابی به مجلس با وضع قوانین، دولت را در کانالی قرار دهند که نتیجه فعالیت دولت رفع و دفع آسیب‌های جامعه باشد.

خطیب جمعه موقت مشهد بیان کرد: تصویب قوانین باید طوری باشد که مردم اثر آنها را به طور واضح در جامعه ببینند و نباید به گونه‌ای باشد که نماینده مردم در مجلس نسبت به این آسیب‌ها ساکت بماند و حرکتی انجام ندهد.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: مردم از نماینده منتخب خود انتظار دارند تا پس از رای آوردن و راهیابی به مجلس مغرور نشود.

وی با اشاره به اینکه نماینده باید از شجاعت کافی برخوردار باشد ادامه داد: نماینده مردم باید نفوذ ناپذیر بوده و در برابر دشمن هیچ واهمه ای نداشته باشد.

فرزانه تاکید کرد: مردم انتظار دارند تا نماینده آنها در راستای بهبود وضعیت جامعه تلاش کند و سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی همچون اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه دشمن با حضور مردم در صحنه انتخابات خود را ناکام و مایوس می بیند لذا پس از انتخابات به طور حتم نفوذ را با شدت بیشتری در دستور کار قرار می دهد و لذا حفظ هوشیاری نمایندگان بسیار ضروری است.

آسیب ها را باید جدی گرفت

خطیب جمعه مشهد با بیان این که مال اندوزی و حرص قدرت یکی از آسیب های جامعه امروزی است، ادامه داد: مفاسد اخلاقی قدرت این را دارد که شأن انسان را پایین آورده و از او یک حیوان به معنای واقعی بسازد.

فرزانه در جمع نمازگزاران مشهد همچنین از بیکاری و طلاق به عنوان آسیب هایی یاد کرد که شدت گرفتن آن می تواند منجر به تخریب جامعه و کانون خانواده ها شود.

وی افزود: اگر موج طلاق گسترش پیدا کرد برای جامعه خطری جدی محسوب شده و سبب از بین رفتن کانون خانواده و نسل آینده می‌شود.

خطیب جمعه مشهد همچنین از اعتیاد به عنوان یکی دیگر از آسیب های اجتماعی یاد کرد و گفت: اگر این آسیب در جامعه فراگیر شد و به حد خاصی رسید آنگاه جدی شده و معضلات بسیاری را با خود به همراه می‌آورد.

وی از این آسیب ها به عنوان آتش تعبیر کرد و ادامه داد: بی توجهی به این آسیب ها موجب از بین رفتن ایمان انسان ها شده و ملت مسلمان را در آینده با چالش جدی مواجه می کند.

استکبار به لرزه افتاد

امام جمعه موقت مشهد همچنین با بیان اینکه حضور پر شور مردم و امروز پای صندوق های رای استکبار را به لرزه انداخت ادامه داد: مردم یک بار دیگر حمایت قاطع خود را از ولایت و نظام نشان دادند و توطئه های دشمن را خنثی کردند.

امام جمعه موقت مشهد خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز پشتوانه عظیم دین در دنیا و مردم مظلوم جهان تبدیل شده اند و ندای استکبار ستیزی را و بیداری اسلامی را در دنیا طنین انداز کردند.

خطیب جمعه مشهد ادامه داد:هویت ایرانی هویت خاصی است به طوری که بارها دیگران بر این کشور مسلط شدند و هجوم آوردند اما نتوانستند اهداف خود را به پیش ببرند و ایمان مردم ایران بر کینه توزی دشمن غلبه داشته است.