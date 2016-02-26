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۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۵:۱۳

امام جمعه موقت مشهد:

نمایندگان دنبال کاهش آسیب های اجتماعی باشند/استکبار به لرزه افتاد

نمایندگان دنبال کاهش آسیب های اجتماعی باشند/استکبار به لرزه افتاد

مشهد- امام جمعه موقت مشهد گفت: نمایندگان منتخب مردم باید با وضع قوانین به گونه‌ای دولت را در کانال وظایف خود قرار دهند که آسیب های اجتماعی کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد باقر فرزانه در خطبه‌های سیاسی و عبادی نماز جمعه مشهد در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی انتظار می رود پس از راهیابی به مجلس با وضع قوانین، دولت را در کانالی قرار دهند که نتیجه فعالیت دولت رفع و دفع آسیب‌های جامعه باشد.

خطیب جمعه موقت مشهد بیان کرد: تصویب قوانین باید طوری باشد که مردم اثر آنها را به طور واضح در جامعه ببینند و نباید به گونه‌ای باشد که نماینده مردم در مجلس نسبت به این آسیب‌ها ساکت بماند و حرکتی انجام ندهد.

امام جمعه موقت مشهد بیان کرد: مردم از نماینده منتخب خود انتظار دارند تا پس از رای آوردن و راهیابی به مجلس مغرور نشود.

وی با اشاره به اینکه نماینده باید از شجاعت کافی برخوردار باشد ادامه داد: نماینده مردم باید نفوذ ناپذیر بوده و در برابر دشمن هیچ واهمه ای نداشته باشد.

فرزانه تاکید کرد: مردم انتظار دارند تا نماینده آنها در راستای بهبود وضعیت جامعه  تلاش کند و سیاست های مقام معظم رهبری در حوزه اقتصادی همچون اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند.

وی با بیان اینکه دشمن با حضور مردم در صحنه انتخابات خود را ناکام و مایوس می بیند لذا پس از انتخابات به طور حتم نفوذ را با شدت بیشتری در دستور کار قرار می دهد و لذا حفظ هوشیاری نمایندگان بسیار ضروری است.

آسیب ها را باید جدی گرفت

خطیب جمعه مشهد با بیان این که مال اندوزی و حرص قدرت یکی از آسیب های جامعه امروزی است، ادامه داد: مفاسد اخلاقی قدرت این را دارد که شأن انسان را پایین آورده و از او یک حیوان به معنای واقعی بسازد.

فرزانه در جمع نمازگزاران مشهد همچنین از بیکاری و طلاق به عنوان آسیب هایی یاد کرد که شدت گرفتن آن می تواند منجر به تخریب جامعه و کانون خانواده ها شود.

وی افزود:  اگر موج طلاق گسترش پیدا کرد برای جامعه خطری جدی محسوب شده و سبب از بین رفتن کانون خانواده و نسل آینده می‌شود.

خطیب جمعه مشهد همچنین از اعتیاد به عنوان یکی دیگر از آسیب های اجتماعی یاد کرد و گفت: اگر این آسیب در جامعه فراگیر شد و به حد خاصی رسید آنگاه جدی شده و معضلات بسیاری را با خود به همراه می‌آورد.

وی از این آسیب ها به عنوان آتش تعبیر کرد و ادامه داد: بی توجهی به این آسیب ها موجب از بین رفتن ایمان انسان ها شده و ملت مسلمان را در آینده با چالش جدی مواجه می کند.

استکبار به لرزه افتاد

امام جمعه موقت مشهد همچنین با بیان اینکه حضور پر شور مردم و امروز پای صندوق های رای استکبار را به لرزه انداخت ادامه داد: مردم یک بار دیگر حمایت قاطع خود را از ولایت و نظام نشان دادند و توطئه های دشمن را خنثی کردند.

 امام جمعه موقت مشهد خاطرنشان کرد: ملت ایران امروز پشتوانه عظیم دین در دنیا و مردم مظلوم جهان تبدیل شده اند و ندای استکبار ستیزی را و بیداری اسلامی را در دنیا طنین انداز کردند.

خطیب جمعه مشهد ادامه داد:هویت ایرانی هویت خاصی است به طوری که بارها دیگران بر این کشور مسلط شدند و هجوم آوردند اما نتوانستند اهداف خود را به پیش ببرند و ایمان مردم ایران بر کینه توزی دشمن غلبه داشته است.

کد مطلب 3566516

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